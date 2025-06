Esqueça os lagos da Suíça. Este é o paraíso das piscinas naturais e fica em Portugal

Descobrimos Cortes do Meio, na vertente sul da Serra da Estrela, graças às dicas da influencer Inês Ribeiro, que conta com 45 mil seguidores no Instagram. Esta pequena localidade é conhecida como a capital das piscinas naturais e oferece vários poços com águas cristalinas perfeitos para quem quer estar em contacto direto com a natureza num cenário único.

Para quem gosta de explorar a pé, a Rota das Pontes é um percurso circular de 7,5 km que passa por algumas das melhores piscinas naturais da zona. O ponto de partida fica junto ao parque infantil da freguesia e o caminho revela paisagens que misturam água, vegetação e calma, ideais para uma escapadela de fim de semana ou uma pausa da rotina.

Antes de ir, é importante preparar-se com calçado confortável, água e protetor solar. E, claro, respeitar o espaço, mantendo-o limpo e preservado. Com estes cuidados, Cortes do Meio torna-se um refúgio perfeito para quem quer desconectar e aproveitar a natureza de forma simples e genuína.

Veja aqui o vídeo da influencer Inês Ribeiro: