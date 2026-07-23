Sem orçamento para ir a Paris? Este parque português mistura Disneyland com piscinas

Quem procura um programa diferente para as férias de verão não precisa de sair do País. Em Penafiel, a cerca de 35 quilómetros do Porto, existe um parque temático que junta montanhas-russas, carrosséis, piscinas, escorregas aquáticos e atrações para todas as idades.

Chama-se Magikland e ocupa uma área de cerca de sete hectares, onde é possível passar um dia inteiro entre diversões mecânicas, zonas aquáticas, espaços verdes e vários pontos de restauração.

O que pode encontrar na Magikland?

O parque está dividido em seis áreas temáticas, cada uma com atrações diferentes para crianças e adultos.

Logo à entrada encontra-se África Minha, onde pode experimentar os pequenos carros do Dakar, os carrinhos de choque da Sanzala ou o Jumbo, um dos carrosséis mais procurados pelos mais pequenos.

No Bosque Encantado, o ambiente é mais familiar, com o Carrossel Infantil, o Carrossel Parisiense e o comboio da Estação dos Carvalhais, uma das atrações clássicas do parque.

Já a Aldeia Medieval reúne algumas das atrações mais emblemáticas, como a Roda Panorâmica, de onde é possível observar praticamente todo o recinto, o Castelo Fantasma e a Torre da Princesa.

Quem prefere adrenalina deve seguir para o Far-West, onde se encontram o Rio Bravo, a Montanha Mágica — a principal montanha-russa da Magikland — e a Corsária.

Ao longo do parque existem ainda outras atrações, como a Caravana, o Space e diferentes divertimentos pensados para os visitantes mais novos.

Piscinas e atrações aquáticas para os dias mais quentes

Durante o verão, uma das zonas mais procuradas é a área aquática.

Além da MagikPool, o parque conta com uma lagoa artificial, o Lago do Galeão, os Bumper Boats — pequenos barcos de choque na água — e o Magik Splash, perfeito para quem quer refrescar-se entre uma atração e outra.

Por isso, se visitar o parque nos meses mais quentes, vale a pena levar fato de banho e uma muda de roupa.

Quanto custa visitar a Magikland?

O bilhete de entrada permite acesso ilimitado a todas as atrações e aos espetáculos que estejam a decorrer no parque durante o dia.

As crianças até aos 2 anos não pagam entrada. Os restantes preços variam consoante a época do ano, sendo possível comprar os bilhetes online para evitar filas nas bilheteiras.

Existem ainda descontos para grupos superiores a 50 pessoas e tarifas especiais para escolas.

Onde fica a Magikland?

O parque está localizado em Marecos, Penafiel, sendo facilmente acessível de carro através da A4 (saída Penafiel Sul).

Fica a cerca de:

35 km do Porto

60 km de Braga

50 km de Vila Real

120 km de Vigo

390 km de Lisboa

Quem preferir transportes públicos pode chegar de comboio até Penafiel, através da Linha Urbana do Porto, ou utilizar as ligações de autocarro entre Porto e Penafiel.

Informações úteis antes da visita

Antes de visitar a Magikland, há alguns detalhes que vale a pena saber: