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Magikland
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Sem orçamento para ir a Paris? Este parque português mistura Disneyland com piscinas
IOL
Hoje às 13:03

Durante o verão, uma das zonas mais procuradas deste parque em Portugal é a das piscinas. Mas há muito mais

Quem procura um programa diferente para as férias de verão não precisa de sair do País. Em Penafiel, a cerca de 35 quilómetros do Porto, existe um parque temático que junta montanhas-russas, carrosséis, piscinas, escorregas aquáticos e atrações para todas as idades.

Chama-se Magikland e ocupa uma área de cerca de sete hectares, onde é possível passar um dia inteiro entre diversões mecânicas, zonas aquáticas, espaços verdes e vários pontos de restauração.

O que pode encontrar na Magikland?

O parque está dividido em seis áreas temáticas, cada uma com atrações diferentes para crianças e adultos.

Logo à entrada encontra-se África Minha, onde pode experimentar os pequenos carros do Dakar, os carrinhos de choque da Sanzala ou o Jumbo, um dos carrosséis mais procurados pelos mais pequenos.

No Bosque Encantado, o ambiente é mais familiar, com o Carrossel Infantil, o Carrossel Parisiense e o comboio da Estação dos Carvalhais, uma das atrações clássicas do parque.

Já a Aldeia Medieval reúne algumas das atrações mais emblemáticas, como a Roda Panorâmica, de onde é possível observar praticamente todo o recinto, o Castelo Fantasma e a Torre da Princesa.

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Quem prefere adrenalina deve seguir para o Far-West, onde se encontram o Rio Bravo, a Montanha Mágica — a principal montanha-russa da Magikland — e a Corsária.

Ao longo do parque existem ainda outras atrações, como a Caravana, o Space e diferentes divertimentos pensados para os visitantes mais novos.

Piscinas e atrações aquáticas para os dias mais quentes

Durante o verão, uma das zonas mais procuradas é a área aquática.

Além da MagikPool, o parque conta com uma lagoa artificial, o Lago do Galeão, os Bumper Boats — pequenos barcos de choque na água — e o Magik Splash, perfeito para quem quer refrescar-se entre uma atração e outra.

Por isso, se visitar o parque nos meses mais quentes, vale a pena levar fato de banho e uma muda de roupa.

Quanto custa visitar a Magikland?

O bilhete de entrada permite acesso ilimitado a todas as atrações e aos espetáculos que estejam a decorrer no parque durante o dia.

As crianças até aos 2 anos não pagam entrada. Os restantes preços variam consoante a época do ano, sendo possível comprar os bilhetes online para evitar filas nas bilheteiras.

Benefícios exclusivos?
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Existem ainda descontos para grupos superiores a 50 pessoas e tarifas especiais para escolas.

Onde fica a Magikland?

O parque está localizado em Marecos, Penafiel, sendo facilmente acessível de carro através da A4 (saída Penafiel Sul).

Fica a cerca de:

  • 35 km do Porto

  • 60 km de Braga

  • 50 km de Vila Real

  • 120 km de Vigo

  • 390 km de Lisboa

Quem preferir transportes públicos pode chegar de comboio até Penafiel, através da Linha Urbana do Porto, ou utilizar as ligações de autocarro entre Porto e Penafiel.

Informações úteis antes da visita

Antes de visitar a Magikland, há alguns detalhes que vale a pena saber:

  • O bilhete permite entrar e sair do parque ao longo do dia.

  • Existem cacifos para guardar objetos pessoais.

  • É aconselhado levar roupa e calçado confortáveis.

  • Como existem várias atrações aquáticas, é recomendável levar fato de banho e roupa para mudar.

  • Não é permitida a entrada de animais (exceto cães-guia).

  • Também não são permitidas bicicletas, trotinetes, skates, patins, tendas, guarda-sóis ou cadeiras.

  • Algumas atrações podem encerrar temporariamente devido às condições meteorológicas ou por motivos técnicos.

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