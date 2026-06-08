Já abriram as piscinas portuguesas com água do mar que são referência na arquitetura mundial

Entre falésias douradas e águas cristalinas, esta praia portuguesa parece saída de um postal

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Esta praia portuguesa de sonho tem das entradas mais surreais do mundo. E já é tema lá fora

Há motivos para toda a gente falar desta praia fluvial portuguesa. Fomos descobri-los

Depois de vários meses encerrada, a Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, já reabriu para mais uma época balnear. Concebida pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira e considerada uma obra-prima da arquitetura portuguesa, esta é uma das atrações de verão mais procuradas na Área Metropolitana do Porto.

Se está a pensar visitar, reunimos tudo o que precisa de saber.

O que é a Piscina das Marés?

A Piscina das Marés é um complexo de piscinas de água salgada localizado junto ao mar, na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos.

Projetada por Álvaro Siza Vieira na década de 1960 e inaugurada em 1966, a obra integra-se na paisagem rochosa da costa atlântica, criando a sensação de que as piscinas fazem parte do próprio oceano.

Onde fica?

A morada é:

Avenida da Liberdade - 4450-716 Leça da Palmeira

Fica a poucos minutos do centro de Matosinhos e a cerca de 15 minutos de carro do Porto.

Como chegar à Piscina das Marés com o Google Maps

Quando está aberta?

A Piscina das Marés funciona apenas durante a época balnear, normalmente entre junho e setembro. As datas exatas de abertura e encerramento podem variar todos os anos, dependendo das decisões da autarquia e das condições da época balnear.

Fora deste período, o espaço encontra-se encerrado ao público para utilização recreativa.

Quanto custa a entrada?

Os preços variam conforme a idade, o dia da semana e a duração da visita.

A água é do mar?

Sim. A Piscina das Marés utiliza água salgada captada diretamente do oceano.

Durante as obras de reabilitação foram modernizados os sistemas de captação, filtragem e tratamento da água, garantindo melhores condições de utilização.

Porque é tão famosa?

Além da localização única, a Piscina das Marés é considerada uma das obras mais importantes da arquitetura portuguesa contemporânea.

Desde 2011 é Monumento Nacional e integra o livro "Cem Edifícios do Século XX", uma das mais prestigiadas publicações internacionais dedicadas à arquitetura.

É também uma das obras que ajudou a projetar internacionalmente o nome de Álvaro Siza Vieira, vencedor do Prémio Pritzker, considerado o "Nobel da Arquitetura".

A Piscina das Marés esteve em obras?

Sim.

Entre 2019 e 2021 o complexo foi alvo de uma profunda intervenção de conservação, restauro e reabilitação, num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros.

Os trabalhos incluíram:

Recuperação da estrutura em betão;

Reabilitação dos tanques;

Modernização do sistema de filtragem e circulação de água;

Renovação das infraestruturas elétricas;

Construção de novos balneários;

Ampliação das áreas de permanência ao ar livre.

O próprio arquitecto Álvaro Siza Vieira acompanhou o projeto de reabilitação.

É possível visitar fora da época balnear?

Sim, mas não para tomar banho. Quando a época balnear termina, a Piscina das Marés encerra ao público para utilização recreativa, sendo autorizadas visitas guiadas de interesse arquitetónico e técnico.

Vale a pena visitar?

Para muitos visitantes, a Piscina das Marés é uma experiência única. A combinação entre arquitetura, oceano Atlântico e património faz deste espaço um dos locais mais emblemáticos da costa portuguesa.

É uma opção especialmente interessante para quem procura uma alternativa à praia tradicional ou deseja conhecer uma das obras mais importantes de Álvaro Siza Vieira.

REVEJA ESTA VISITA DA TVI À PISCINA DAS MARÉS EM 2023: