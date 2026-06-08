Já abriram as piscinas portuguesas com água do mar que são referência na arquitetura mundial
Se está a pensar visitar, reunimos tudo o que precisa de saber
Depois de vários meses encerrada, a Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, já reabriu para mais uma época balnear. Concebida pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira e considerada uma obra-prima da arquitetura portuguesa, esta é uma das atrações de verão mais procuradas na Área Metropolitana do Porto.
Se está a pensar visitar, reunimos tudo o que precisa de saber.
O que é a Piscina das Marés?
A Piscina das Marés é um complexo de piscinas de água salgada localizado junto ao mar, na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos.
Projetada por Álvaro Siza Vieira na década de 1960 e inaugurada em 1966, a obra integra-se na paisagem rochosa da costa atlântica, criando a sensação de que as piscinas fazem parte do próprio oceano.
Onde fica?
A morada é:
Avenida da Liberdade - 4450-716 Leça da Palmeira
Fica a poucos minutos do centro de Matosinhos e a cerca de 15 minutos de carro do Porto.
Como chegar à Piscina das Marés com o Google Maps
Quando está aberta?
A Piscina das Marés funciona apenas durante a época balnear, normalmente entre junho e setembro. As datas exatas de abertura e encerramento podem variar todos os anos, dependendo das decisões da autarquia e das condições da época balnear.
Fora deste período, o espaço encontra-se encerrado ao público para utilização recreativa.
Quanto custa a entrada?
Os preços variam conforme a idade, o dia da semana e a duração da visita.
A água é do mar?
Sim. A Piscina das Marés utiliza água salgada captada diretamente do oceano.
Durante as obras de reabilitação foram modernizados os sistemas de captação, filtragem e tratamento da água, garantindo melhores condições de utilização.
Porque é tão famosa?
Além da localização única, a Piscina das Marés é considerada uma das obras mais importantes da arquitetura portuguesa contemporânea.
Desde 2011 é Monumento Nacional e integra o livro "Cem Edifícios do Século XX", uma das mais prestigiadas publicações internacionais dedicadas à arquitetura.
É também uma das obras que ajudou a projetar internacionalmente o nome de Álvaro Siza Vieira, vencedor do Prémio Pritzker, considerado o "Nobel da Arquitetura".
A Piscina das Marés esteve em obras?
Sim.
Entre 2019 e 2021 o complexo foi alvo de uma profunda intervenção de conservação, restauro e reabilitação, num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros.
Os trabalhos incluíram:
- Recuperação da estrutura em betão;
- Reabilitação dos tanques;
- Modernização do sistema de filtragem e circulação de água;
- Renovação das infraestruturas elétricas;
- Construção de novos balneários;
- Ampliação das áreas de permanência ao ar livre.
O próprio arquitecto Álvaro Siza Vieira acompanhou o projeto de reabilitação.
É possível visitar fora da época balnear?
Sim, mas não para tomar banho. Quando a época balnear termina, a Piscina das Marés encerra ao público para utilização recreativa, sendo autorizadas visitas guiadas de interesse arquitetónico e técnico.
Vale a pena visitar?
Para muitos visitantes, a Piscina das Marés é uma experiência única. A combinação entre arquitetura, oceano Atlântico e património faz deste espaço um dos locais mais emblemáticos da costa portuguesa.
É uma opção especialmente interessante para quem procura uma alternativa à praia tradicional ou deseja conhecer uma das obras mais importantes de Álvaro Siza Vieira.