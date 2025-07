Integradas nas rochas, estas piscinas portuguesas de água salgada podem ser visitadas por todos

É no norte do país, mais precisamente em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, que se encontram umas piscinas verdadeiramente singulares – e não é por acaso que estão classificadas como Monumento Nacional. Fazem parte da nossa lista de locais imperdíveis neste verão, graças à sua água salgada de um azul inconfundível e à envolvência paisagística que as rodeia.

Falamos da Piscina das Marés, um conjunto de piscinas de água salgada composto por um tanque principal, mais profundo, e outro dedicado aos mais pequenos. O projeto é da autoria do conceituado arquiteto Álvaro Siza Vieira e foi inaugurado em 1966. Integrada entre as rochas da costa atlântica, esta obra funde-se de forma harmoniosa com o cenário natural. A beleza do local é arrebatadora e foi precisamente essa integração paisagística que motivou a sua classificação como Monumento Nacional, em 2011.

Entre 2019 e 2021, as piscinas foram alvo de uma intervenção de grande envergadura, devido à degradação de vários dos seus elementos. Reabriram ao público em 2021, totalmente renovadas e preparadas para proporcionar verões ainda mais agradáveis e divertidos a quem as visita. A Piscina das Marés dispõe de balneários, vestiários e um bar de apoio, tornando-se assim uma excelente escolha para passar um dia quente.

Mesmo ao lado, encontra-se a Praia de Leça da Palmeira, conhecida pelo seu extenso areal. Aqui, o mar apresenta ondulação forte, contrastando com a tranquilidade das piscinas oceânicas, o que faz deste local um destino de eleição para a prática de desportos como o surf, bodyboard ou kitesurf.

A Piscina das Marés está aberta ao público até 15 de setembro, das 9h00 às 19h00. A entrada é paga, com tarifas distintas para dias úteis, fins de semana e feriados. Há ainda a possibilidade de adquirir bilhetes para meio-dia ou para o dia completo. Os preços variam entre 3,50€ e 10€, e os bilhetes podem ser comprados online.