Há duas praias portuguesas com piscinas de água salgada e aquecida. E são gratuitas

Nestas praias portuguesas podemos escolher entre um mergulho revigorante nas águas frescas do Atlântico (mais agitadas também) e um momento numa piscina de água salgada aquecida. Na Figueira da Foz, este cenário pouco comum no mundo é uma realidade que se repete ano após ano.

As icónicas piscinas de água salgada aquecida, instaladas em pleno areal das praias de Buarcos e da Claridade (São Julião) têm águas cristalinas a 29ºC. Estas lagoas artificiais são um convite irresistível ao bem-estar e à diversão em segurança, para crianças e adultos. E são de entrada gratuita.

Com capacidade máxima para 50 pessoas em simultâneo, estas piscinas são gratuitas e funcionam de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 19h30 (com pausa para manutenção das 13h00 às 14h30). Às segundas-feiras de manhã, ficam temporariamente encerradas para garantir a qualidade da água e as condições de segurança.

Cada utilizador tem garantido um mínimo de 30 minutos por sessão, e a entrada é feita por ordem de chegada, exceto em casos de marcações especiais.

Para preservar a experiência de todos, há algumas regras essenciais: não são permitidas boias (exceto braçadeiras e boias de bebé), nem bolas, raquetes, saltos ou mergulhos. Também é proibido fumar, comer ou beber no espaço da piscina.

A vigilância é assegurada por profissionais, garantindo que tudo decorre com a máxima segurança.

Percorra a galeria para ver as piscinas.