Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono

Com vistas panorâmicas, piscinas exteriores aquecidas e muito mais, este é o destino ideal para dar uns mergulhos e relaxar nos dias de outono
IOL
Hoje às 12:05
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar na piscina gratuita mais bonita de Portugal

Para quem quer relaxar e aproveitar os dias de outono, econtrámos o sítio ideal para o fazer em família, sozinho ou até mesmo com o seu companheiro (a).

A criadora de conteúdos @beaagonc partilhou recentemente, nas redes sociais, a sua experiência no Grande Hotel das Termas, em São Pedro do Sul, revelando todos os detalhes que fazem deste hotel um verdadeiro refúgio de tranquilidade.

O spa do hotel, distribuído por quatro pisos, oferece uma experiência completa: piscinas de água quente e fria, jacuzzis, banhos turcos, salas de relaxamento, fontes de gelo, remoinhos de água e até um rooftop com vista panorâmica. Um dos pontos fortes é que as piscinas exteriores podem ser utilizadas durante todo o ano, já que a água é aquecida – e sem necessidade de touca.

Para além disso, o hotel disponibiliza diferentes tipologias de quartos, desde o standard ao superior, passando pelas Suites Master – algumas com jacuzzi na varanda. Uma das grandes atrações são os quartos temáticos, pensados para famílias, que transformam a estadia num verdadeiro mergulho no mundo da fantasia. Entre o Quarto dos Príncipes e das Princesas e o espaço inspirado no Mickey, cada detalhe foi concebido para criar memórias inesquecíveis.

O hotel disponibiliza ainda um Kids Club, ideal para entreter os mais pequenos enquanto os adultos desfrutam do spa ou de um dos vários tratamentos. As massagens estão disponíveis a partir de 20 euros, havendo também opções para casais a partir de 110 euros. Já o acesso ao spa tem um custo de 35 euros para adultos e 19 euros para crianças (a pagar a vulso, sem estar hospedado). Para quem está hospedado, o check-in é a partir das 15h00 e check-out até às 12h00. 

Pode fazer a sua reserva aqui.

