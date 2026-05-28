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Complexo Aquático de Santarém
Complexo Aquático de Santarém

Piscina de ondas, escorregas e cascatas: já abriu o complexo aquático mais esperado do verão
IOL
Hoje às 14:24

Complexo Aquático de Santarém

A apenas 20 minutos de Lisboa, fica este resort com piscina, spa e apartamentos familiares

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Este complexo aquático já reabriu ao público

Com os dias de calor a começarem a sentir-se e as férias em família a aproximarem-se, muitos procuram já opções para se refrescar e aproveitar o tempo livre ao ar livre. Seja ao fim de semana ou em dias de descanso, os espaços aquáticos tornam-se uma das escolhas preferidas para escapar às altas temperaturas.

Foi neste contexto que o Complexo Aquático de Santarém abriu oficialmente portas esta quarta-feira, 28 de maio, dando início à época balnear e voltando a receber visitantes de várias zonas do país.

Localizado no concelho de Santarém, o complexo é uma das infraestruturas de lazer mais procuradas da região durante o verão. O espaço conta com uma oferta diversificada de piscinas e atrações, pensadas para todas as idades. Entre elas destacam-se a piscina recreativa com jogos de água e cascata, a piscina de ondas, escorregas com várias pistas, incluindo escorregas em caracol, além de áreas dedicadas às crianças, como um chapinheiro para bebés e uma piscina infantil.

Para além das zonas aquáticas, o complexo dispõe de uma extensa área relvada com zonas de sombra, espreguiçadeiras e um bar com esplanada. Existe ainda a Zona Conforto, um espaço mais reservado junto à piscina de ondas, onde os visitantes podem optar por packs específicos para uma experiência mais confortável.

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No que diz respeito aos preços, os bilhetes começam nos 5,50 euros para entradas de meio dia durante a semana, aplicados a crianças dos 4 aos 12 anos e maiores de 65 anos. Já os adultos pagam a partir de 8 euros neste regime. Para um dia completo em dias úteis, os preços começam nos 8,20 euros para crianças e maiores de 65 anos, enquanto os adultos pagam a partir de 13 euros.

Durante o mês de agosto, altura de maior afluência, os preços sofrem um aumento, refletindo a forte procura típica desta fase do verão. Nessa altura, os bilhetes diários passam a começar nos 10,50 euros online para crianças e nos 16 euros para adultos. Veja os preços aqui.

O complexo está aberto todos os dias, incluindo feriados, entre as 10h00 e as 19h00, com bilheteira disponível entre as 9h00 e as 17h30. Existe ainda a possibilidade de bilhetes familiares, com diferentes opções consoante o agregado.

Com uma oferta completa de lazer e condições para todas as idades, o Complexo Aquático de Santarém afirma-se como um dos principais destinos de verão da região.

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