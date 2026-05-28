Piscina de ondas, escorregas e cascatas: já abriu o complexo aquático mais esperado do verão

Esqueça os resorts lá fora: este tudo incluído com piscinas e escorregas fica no centro do país

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Com os dias de calor a começarem a sentir-se e as férias em família a aproximarem-se, muitos procuram já opções para se refrescar e aproveitar o tempo livre ao ar livre. Seja ao fim de semana ou em dias de descanso, os espaços aquáticos tornam-se uma das escolhas preferidas para escapar às altas temperaturas.

Foi neste contexto que o Complexo Aquático de Santarém abriu oficialmente portas esta quarta-feira, 28 de maio, dando início à época balnear e voltando a receber visitantes de várias zonas do país.

Localizado no concelho de Santarém, o complexo é uma das infraestruturas de lazer mais procuradas da região durante o verão. O espaço conta com uma oferta diversificada de piscinas e atrações, pensadas para todas as idades. Entre elas destacam-se a piscina recreativa com jogos de água e cascata, a piscina de ondas, escorregas com várias pistas, incluindo escorregas em caracol, além de áreas dedicadas às crianças, como um chapinheiro para bebés e uma piscina infantil.

Para além das zonas aquáticas, o complexo dispõe de uma extensa área relvada com zonas de sombra, espreguiçadeiras e um bar com esplanada. Existe ainda a Zona Conforto, um espaço mais reservado junto à piscina de ondas, onde os visitantes podem optar por packs específicos para uma experiência mais confortável.

No que diz respeito aos preços, os bilhetes começam nos 5,50 euros para entradas de meio dia durante a semana, aplicados a crianças dos 4 aos 12 anos e maiores de 65 anos. Já os adultos pagam a partir de 8 euros neste regime. Para um dia completo em dias úteis, os preços começam nos 8,20 euros para crianças e maiores de 65 anos, enquanto os adultos pagam a partir de 13 euros.

Durante o mês de agosto, altura de maior afluência, os preços sofrem um aumento, refletindo a forte procura típica desta fase do verão. Nessa altura, os bilhetes diários passam a começar nos 10,50 euros online para crianças e nos 16 euros para adultos. Veja os preços aqui.

O complexo está aberto todos os dias, incluindo feriados, entre as 10h00 e as 19h00, com bilheteira disponível entre as 9h00 e as 17h30. Existe ainda a possibilidade de bilhetes familiares, com diferentes opções consoante o agregado.

Com uma oferta completa de lazer e condições para todas as idades, o Complexo Aquático de Santarém afirma-se como um dos principais destinos de verão da região.