É uma das maiores piscinas do país. E das poucas a que podemos chamar praia

As imagens falam por si (veja a galeria acima). Se sempre sonhou com uma experiência digna de um hotel cinco estrelas, mas sem gastar uma fortuna em estadias ou viagens, este é o destino perfeito para a sua família. Aberta de junho (confirmar o dia no site oficial) a setembro, este é um ponto de visita obrigatória para o calor que aí vem.

O plano é rumar a Castelo Branco, onde o calor se faz sentir com intensidade, mas que conta com este refúgio aquático: procure pela Piscina Praia de Castelo Branco. Este complexo, com cerca de quatro mil metros quadrados de água cristalina, é um autêntico oásis ondeo interior do país ganha o prazer da praia e dos mergulhos.

O complexo abre as portas às 9h00 da manhã e só fecha às 19h30, garantindo tempo de sobra para mergulhos demorados, banhos de sol e até uma sesta à sombra das árvores. Para quem chega de carro, não há preocupações: há 750 lugares de estacionamento à disposição. E para quem gosta de viajar leve, os mil cacifos garantem que tudo fica guardado em segurança.

Mas há mais do que água cristalina e sol à espreita. A ampla área relvada é o convite perfeito para estender a toalha e relaxar, enquanto os mais ativos podem divertir-se no campo de jogos em caixa de areia. E para quem prefere um conforto extra, há 50 cadeiras e toldos disponíveis para aluguer.

No final do dia, ninguém precisa de regressar a casa com marcas de cloro ou cabelo desalinhado: os balneários, com capacidade para mil pessoas, garantem que pode tomar um duche e sair dali como novo, pronto para a próxima aventura.

Os preços disponíveis no site da autarquia ainda se referem ao ano passado, mas dá para ter uma ideia do que precisa para passar aqui um dia:

- 4,80 euros para adultos;

- 3,80 euros para visitantes com mais de 65 anos;

- 3,20 euros para crianças entre os 5 e os 11 anos.