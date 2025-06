Finalmente! Já abriram as cinco piscinas naturais de entrada gratuita que os portugueses esperavam

Os dias quentes chegaram e com eles regressaram também os destinos perfeitos para escapar ao calor. As Piscinas da Fraga, em São Miguel de Poiares, são um dos favoritos de Coimbra. O complexo de piscinas abriu oficialmente as portas a 27 de junho e a entrada é gratuita, segundo as Notícias de Coimbra.

Este espaço de lazer ao ar livre conta com cinco piscinas naturais, pensadas para todas as idades e níveis de experiência, desde tanques infantis a áreas mais profundas, ideais para os nadadores mais confiantes.

Ao redor, multiplicam-se as zonas de sombra, áreas de descanso e espaços de merendas, proporcionando o ambiente ideal para passar um dia em família ou com amigos.