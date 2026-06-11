Como ter a experiência de um resort numa piscina municipal: aqui as crianças só pagam 1 euro

Quando pensamos numa piscina municipal, a imagem que normalmente nos surge é a de um espaço simples para dar uns mergulhos nos dias mais quentes. Mas há exceções. E as Piscinas Municipais de Avis são uma delas. O espaço reabre já a 13 de junho.
Recentemente destacadas pela página Portugal With Kids como uma sugestão para famílias, estas piscinas surpreendem pela dimensão e pelas áreas dedicadas aos mais pequenos. Basta olhar para o espaço infantil para perceber porque é que tantos pais as colocam na lista de programas de verão.
A zona para crianças inclui vários escorregas, estruturas aquáticas coloridas, jogos de água e uma ampla piscina de pouca profundidade pensada para os mais novos brincarem em segurança. O cenário faz lembrar algumas áreas infantis de hotéis e resorts de férias, mas com uma diferença importante: os preços são muito mais acessíveis.
A entrada é gratuita para crianças até aos três anos e custa apenas 1 euro para crianças dos quatro aos 11 anos, desde que acompanhadas por um adulto. Os jovens entre os 12 e os 17 anos pagam 2 euros, enquanto os adultos entre os 18 e os 64 anos pagam 3 euros. Já os maiores de 65 anos têm entrada por 2 euros.
Outro dos aspetos que chama a atenção é a envolvente. Além das piscinas e dos equipamentos aquáticos, existe uma ampla zona relvada, perfeita para estender a toalha e descansar enquanto as crianças aproveitam as várias atrações disponíveis.
As Piscinas Municipais de Avis funcionam durante a época balnear de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 20h00, encerrando à segunda-feira para manutenção.
Quem quiser passar o dia com maior conforto pode ainda alugar espreguiçadeiras. O aluguer diário custa 2,50 euros e o aluguer de meio dia tem o valor de 2 euros. O aluguer de duas ou mais espreguiçadeiras dá direito a um chapéu de sol.
Veja no Google Maps como chegar às Piscinas de Avis