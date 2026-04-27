Entre pizza, caos e gargalhadas: TVI Pass está a dar convites duplos para noite de comédia

Há dias que correm mal. E depois há dias tão caóticos que só mesmo uma boa dose de humor os consegue salvar. É precisamente nesse território, entre o absurdo e o profundamente humano, que se move "Pizza Man - A Comédia", produção Yellow Star Company e uma peça que promete muitas gargalhadas. A melhor parte é que pode assistir a tudo isto ao vivo.

A app TVI Pass está a dar cinco convites duplos para oferecer para o espetáculo que sobe ao palco no dia 1 de maio, às 21h30, no Taguspark.

Em cena estão três rostos bem conhecidos do público português, Eduardo Madeira, Liliana Santos e Núria Madruga, que dão vida a uma história onde o caos emocional se transforma em comédia pura.

Para participar neste passatempo, só precisa de deixar a sua criatividade falar mais alto. A pergunta é simples, mas a resposta pode fazer toda a diferença: “Porque gostaria muito de ir a esta comédia?”. As frases mais originais ganham convites duplos para uma noite que promete ser tudo menos normal.

PARTICIPE AQUI

A ação decorre numa noite quente de verão, no apartamento de Júlia. Depois de um dia duro, marcado por uma situação desconfortável no trabalho e um despedimento inesperado, a personagem mergulha num estado de frustração e desilusão. A música sobe, os copos acumulam-se e a tentativa de esquecer torna-se cada vez mais evidente.

Quando Alice, a amiga com quem divide casa, chega, traz consigo uma dor diferente, mas igualmente intensa. Uma desilusão amorosa recente empurra-a para um comportamento impulsivo, quase desesperado. Entre comida e confissões, as duas acabam por encontrar uma espécie de cumplicidade no caos.

É então que surge uma ideia tão inesperada quanto libertadora. E se, por uma vez, fossem elas a virar o jogo?

O plano ganha forma no momento mais improvável, quando o estafeta de pizza chega à porta. O que parecia apenas mais uma entrega transforma-se no ponto de partida para uma noite completamente fora de controlo, onde tudo pode acontecer e onde o riso surge quase como um escape inevitável.