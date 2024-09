Andou a cortar a pizza mal a vida toda. É este o acessório que tem de usar

Top 10 de melhores cozinhas do mundo

Robô de cozinha à venda no Aldi

A cozinha italiana é conhecida um pouco por todo o mundo, e muitos são os pratos daquele país que foram tomando conta do nosso dia a dia. Um desses é a pizza que é consumida um pouco por todo o lado.

Quer seja feita em casa, comprada no supermercado ou até encomendada de uma qualquer pizzaria das redondezas, a pizza é amada por muitos e não é à toa. Com uma base feita com farinha e água, molho de tomate e os mais diversos ingredientes por cima (sendo que o queijo é obrigatório), agrada aos mais diferentes gostos. Não importa quais são os toppings escolhidos, quase todos cometemos o mesmo erro na hora de servi-la.

Uma das características mais marcantes da pizza é que ela é normalmente cortada em triângulos para ser servida. Muitas vezes, usamos o tradicional corta pizzas redondo para dividi-la. Mas uma chef de um restaurante italiano fez um vídeo no TikTok a alertar que isso é um erro.

A chef Roberta usou a sua página @aromaromapizzeria para explicar que o corta pizza redondo normalmente destrói a massa e arrasta os ingredientes, acabando por desmanchar a pizza toda, algo que não queremos especialmente quando passámos horas na cozinha a preparar o prato.

De acordo com a chef, o segredo para conseguir triângulos de pizza perfeitos é usar algo que não é vendido para cortar pizza, mas que faz um serviço exímio. Trata-se da tesoura. Este acessório que todos temos na cozinha faz um corte preciso, limpo e respeita os ingredientes da pizza, assim como a massa.