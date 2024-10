Como limpar a placa vitrocerâmica ou de indução quando tem vestígios queimados ou riscos?

Todos aqueles que possuem uma placa vitrocerâmica ou placa de indução sabem do pequeno drama doméstico de que estamos a falar: manter a superfície limpa sem riscar é mesmo uma tarefa desafiante. Basta ter caído um pouco de molho que fica colado e queimado para termos um problema.

A boa notícia é que existem formas simples de garantir que o a sua placa continue impecável. Molly Allen, produtora de conteúdo sobre gastronomia e antiga proprietária de uma padaria, escreveu num artigo do Taste of Home, vários métodos para devolver o brilho à sua placa.

Como remover vestígios de alimentos queimados

É fundamental remover os restos queimados o mais rapidamente possível, para evitar que a crosta se acumule. Deve certificar-se de que está a usar opções não abrasivas, como pasta de dentes, vinagre ou o The Pink Stuff, que evitam danos na superfície de vidro. Contudo, certifique-se de que a placa está desligada e completamente fria antes de começar a limpeza.

Método 1: Usar pasta de dentes

Para manchas difíceis, um produto mais forte pode ser necessário. Mas, para casos simples, a pasta de dentes com bicarbonato de sódio é uma solução eficaz. Aplique-a nas áreas afetadas e deixe atuar durante cerca de 15 minutos. Depois, com um pano húmido, limpe a pasta e observe a superfície limpa e brilhante.

Método 2: Limpar com vinagre

O vinagre é um ingrediente extremamente versátil que provavelmente já tem em casa. Além de ser um ótimo desengordurante, também limpa eficazmente o vidro da placa. Transfira o vinagre para um frasco de spray, pulverize generosamente a superfície do fogão e use um pano húmido para remover os restos queimados.

Método 3: Utilizar o The Pink Stuff

Esta pasta de limpeza sobre a qual já escrevemos várias vezes é verdadeiramente milagrosa, sendo capaz de limpar tudo, desde azulejos de casa de banho até panelas. Humedeça um pano de microfibra com água e aplique um pouco da pasta para remover os restos de comida.

Como manter a placa limpa

Método 1: Voltar ao básico

Uma abordagem tradicional é usar bicarbonato de sódio e vinagre. Comece por garantir que a superfície do fogão está fria. Borrife vinagre branco na superfície para remover migalhas e pequenos resíduos. Em seguida, espalhe uma camada de bicarbonato de sódio. Molhe uma toalha antiga em água quente e coloque-a sobre o bicarbonato, deixando-a repousar por cerca de 15 minutos. Use a toalha para limpar o bicarbonato, repetindo a operação se necessário. Este método remove a sujidade sem danificar o vidro.

Método 2: Usar um spray multiusos

Apesar de o método do bicarbonato e vinagre ser eficaz, algumas pessoas preferem usar um multiusos. Pulverize sobre a superfície da placa e, com uma esponja, limpe suavemente em movimentos circulares.

Método 3: Aplicar cera de carro

Poderá parecer estranho, mas a cera de carro pode ser uma excelente forma de proteger a superfície do seu fogão. Aplique a cera com o aplicador e depois limpe com papel de cozinha. Este revestimento ajudará a que os derrames futuros possam ser limpos com facilidade.