Poupar e planear a reforma: saiba as diferenças entre seguros PPR ou fundos PPR

Nunca é cedo de mais para poupar e até para planear a sua reforma. Os produtos financeiros como seguros PPR ou fundos PPR podem ajudá-lo a planear esse caminho. Mais quais são as diferenças?

Os seguros PPR são produtos em que o capital é aplicado a um fundo autónomo, o que se traduz num rendimento mínimo, mas sem grandes riscos associados.

Ou seja, se investir o seu dinheiro em seguros PPR, o seu capital, por norma, está garantido. Na prática, trata-se de uma opção conservadora de investimento, uma vez que o seu propósito é obter uma pequena maximização do seu dinheiro a longo prazo.

Quando pretende investir num PPR para complementar a sua reforma, se lhe faltarem poucos anos para chegar à idade da sua pensão de velhice, os seguros PPR podem ser uma escolha mais indicada. Afinal, mesmo que não faça crescer significativamente o seu dinheiro, não corre o risco de perder as suas poupanças.

No que respeita a características mais técnicas, nos seguros PPR a divulgação do valor de rendimento não é feita diariamente, como acontece por norma nos fundos PPR, mas sim de forma anual. Quanto ao valor do rendimento potencial, este é habitualmente mais baixo, pois, regra geral, acompanha as taxas de juro.

Por fim, é importante que leia com atenção as condições pré-contratuais da apólice para se informar sobre as condições de um seguro PPR, como comissões, rendimentos, condições de resgate, etc. Se tiver alguma reclamação ou denúncia sobre um seguro PPR, a entidade responsável é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

Fundos PPR com diferentes níveis de risco

Os fundos PPR assemelham-se à maioria dos investimentos mobiliários, existindo diferentes graus de risco. Poderá escolher o fundo de acordo com o nível de risco que está disposto a correr, existindo no mercado fundos sem risco, com garantia de capital, mas com expectativa de baixa valorização, até fundos com elevado risco, mas retornos potenciais elevados.

Num fundo PPR, o capital é expresso em unidades de participação que têm um determinado valor que sofre oscilações. Estes fundos estão sob a alçada de sociedades gestoras de fundos de pensões que aplicam o valor que entrega periodicamente de acordo com a política de investimento do fundo que escolheu.

Embora o propósito destes fundos seja um investimento a longo prazo, existe uma grande flexibilidade na hora de resgatar o seu PPR. Contudo, precisa de estar muito bem informado sobre as políticas de investimento, condições de resgate e comissões, entre outros pontos relevantes.

Saiba ainda que poderá transferir o dinheiro que investiu num fundo PPR para outro fundo e para outra instituição.