Facebook Instagram
Dinheiro

Planos funerários em vida: O que são e quanto custam?

Quer garantir um funeral à sua medida e aliviar a família desse encargo? Os planos funerários em vida podem ser a solução. Veja o que incluem e como escolher o ideal

Doutor Finanças
Hoje às 09:21
Dinheiro
Dinheiro

Photo by Freepik

Tédio no trabalho leva 40% profissionais a quererem mudar de empresa

Pensar na morte pode ser desconfortável, mas os planos funerários em vida estão a ganhar espaço como uma forma prática e sensata de lidar com o inevitável. Estes planos permitem organizar todos os detalhes do funeral com antecedência, garantindo que as vontades do titular são respeitadas e que a família não enfrenta decisões difíceis num momento de dor.

Além da tranquilidade emocional, os planos funerários em vida oferecem vantagens financeiras. Ao fixar os custos com antecedência, evitam-se aumentos futuros e assegura-se uma cerimónia digna, personalizada e livre de preocupações.

O que é um plano funerário em vida e o que inclui?

Contratar um plano funerário em vida é um ato de responsabilidade. Permite escolher entre cremação ou enterro, cerimónia religiosa ou civil, e até o local exato da despedida. Tudo pode ser definido ao gosto do titular.

Ao tratar destes detalhes com antecedência, evita-se que a família tenha de tomar decisões num momento emocionalmente delicado. E como o pagamento é feito antes, não há surpresas financeiras nem encargos para a família.

Quanto aos serviços, estes variam conforme a empresa, mas há elementos comuns: transporte do corpo, urna ou caixão, preparação do corpo, cerimónia, livro de condolências, flores, música e registo de óbito. Algumas empresas oferecem ainda apoio psicológico à família e lembranças personalizadas.

Porém, é preciso verificar se plano inclui despesas com casa mortuária ou igreja, pois esses custos não costumam estar incluídos e podem variar consoante a localidade.

Como contratar e ajustar o plano funerário em vida?

O processo começa com a escolha da empresa funerária. Em Portugal, há várias opções como Servilusa, Homenagem Final ou Aliança Eterna. O cliente escolhe os serviços, assina o contrato e define o pagamento, que pode ser feito a pronto ou em prestações. Quanto ao plano, este pode ser atualizado ao longo do tempo. Mas atenção. O contrato deve ser guardado num local acessível e partilhado com alguém de confiança.

Vantagens que fazem a diferença

Além da poupança, os planos funerários em vida oferecem controlo total sobre a cerimónia. O titular garante que tudo decorre como deseja, com os elementos que considera importantes.

Outra vantagem é a proteção contra aumentos de preços. Ao pagar hoje, fixa-se o valor do funeral, evitando o aumento do valor com a inflação. E há empresas que permitem transferir o plano para outra pessoa, se necessário.

Custos de um plano funerário em vida e os apoios do Estado

Os preços de um plano funerário em vida variam entre 990 euros (plano base) e mais de 3.000 euros (plano premium). O pagamento pode ser faseado e, em caso de falecimento antes da liquidação total, a família paga apenas o valor em falta.

Caso tenha interesse, investigue, compare propostas e escolha uma empresa de confiança. Porque, quando o momento chegar, o mais importante é que tudo decorra com dignidade e paz.

Quanto ao Estado, a Segurança Social disponibiliza um apoio até 1.567,50 euros para quem assume as despesas do funeral, mediante apresentação de fatura e recibo em nome do pagador e do falecido. Além disso, também existe o subsídio de funeral para ajudar a família a suportar uma parte deste encargo.

RELACIONADOS
Tédio no trabalho leva 40% profissionais a quererem mudar de empresa
Poupar no crédito da casa é possível: descubra como
Não deite as cascas de laranja fora: esta é a solução ideal para afastar os mosquitos de uma vez
Quanto tempo devemos esperar entre acabar de cozinhar e guardar a comida no frigorífico?
As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim
Espanholas estão a dizer adeus às tintas para o cabelo. Esta é a nova tendência
Mais Vistos
00:00:28
Big Brother
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
tvi
00:13:07
Big Brother
Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria
tvi
00:01:45
Big Brother
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
tvi
00:04:52
Big Brother
Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...»
tvi
Destaques IOL
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mais Lidas
Rosa bela
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
Violência doméstica
Dizia ser "uma atitude de homem" bater na mulher - e outra mulher também foi vítima de maus-tratos. A situação era "pública"
cnn
Big Brother
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal
tvi
Famosos
Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal
selfie
Sporting
Panathinaikos dificulta negociações com Sporting por Ioannidis
maisfutebol
Benfica
Vice-presidente do Fenerbahçe: «O Benfica não é uma equipa muito importante»
maisfutebol