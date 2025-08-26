Planos funerários em vida: O que são e quanto custam?

Pensar na morte pode ser desconfortável, mas os planos funerários em vida estão a ganhar espaço como uma forma prática e sensata de lidar com o inevitável. Estes planos permitem organizar todos os detalhes do funeral com antecedência, garantindo que as vontades do titular são respeitadas e que a família não enfrenta decisões difíceis num momento de dor.

Além da tranquilidade emocional, os planos funerários em vida oferecem vantagens financeiras. Ao fixar os custos com antecedência, evitam-se aumentos futuros e assegura-se uma cerimónia digna, personalizada e livre de preocupações.

O que é um plano funerário em vida e o que inclui?

Contratar um plano funerário em vida é um ato de responsabilidade. Permite escolher entre cremação ou enterro, cerimónia religiosa ou civil, e até o local exato da despedida. Tudo pode ser definido ao gosto do titular.

Ao tratar destes detalhes com antecedência, evita-se que a família tenha de tomar decisões num momento emocionalmente delicado. E como o pagamento é feito antes, não há surpresas financeiras nem encargos para a família.

Quanto aos serviços, estes variam conforme a empresa, mas há elementos comuns: transporte do corpo, urna ou caixão, preparação do corpo, cerimónia, livro de condolências, flores, música e registo de óbito. Algumas empresas oferecem ainda apoio psicológico à família e lembranças personalizadas.

Porém, é preciso verificar se plano inclui despesas com casa mortuária ou igreja, pois esses custos não costumam estar incluídos e podem variar consoante a localidade.

Como contratar e ajustar o plano funerário em vida?

O processo começa com a escolha da empresa funerária. Em Portugal, há várias opções como Servilusa, Homenagem Final ou Aliança Eterna. O cliente escolhe os serviços, assina o contrato e define o pagamento, que pode ser feito a pronto ou em prestações. Quanto ao plano, este pode ser atualizado ao longo do tempo. Mas atenção. O contrato deve ser guardado num local acessível e partilhado com alguém de confiança.

Vantagens que fazem a diferença

Além da poupança, os planos funerários em vida oferecem controlo total sobre a cerimónia. O titular garante que tudo decorre como deseja, com os elementos que considera importantes.

Outra vantagem é a proteção contra aumentos de preços. Ao pagar hoje, fixa-se o valor do funeral, evitando o aumento do valor com a inflação. E há empresas que permitem transferir o plano para outra pessoa, se necessário.

Custos de um plano funerário em vida e os apoios do Estado

Os preços de um plano funerário em vida variam entre 990 euros (plano base) e mais de 3.000 euros (plano premium). O pagamento pode ser faseado e, em caso de falecimento antes da liquidação total, a família paga apenas o valor em falta.

Caso tenha interesse, investigue, compare propostas e escolha uma empresa de confiança. Porque, quando o momento chegar, o mais importante é que tudo decorra com dignidade e paz.

Quanto ao Estado, a Segurança Social disponibiliza um apoio até 1.567,50 euros para quem assume as despesas do funeral, mediante apresentação de fatura e recibo em nome do pagador e do falecido. Além disso, também existe o subsídio de funeral para ajudar a família a suportar uma parte deste encargo.