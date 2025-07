Encontrámos esta informação no site AS Colômbia e decidimos partilhá-la com os nossos leitores. A salva (Salvia officinalis) tem sido usada há séculos pelas suas propriedades terapêuticas, mas só nos últimos anos começaram a surgir estudos que confirmam a sua eficácia. Rica em compostos bioativos com ação antioxidante, anti-inflamatória e neuroprotetora, esta planta pode ter um papel importante no apoio à saúde metabólica e cognitiva.

Apoio no controlo da glicemia

Segundo vários estudos citados pelo AS Colômbia, os extratos de salva ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e a reduzir os níveis de glicose no sangue. A sua ação é semelhante à de alguns medicamentos utilizados no tratamento da diabetes tipo 2, promovendo uma melhor regulação dos hidratos de carbono. Por isso, é considerada uma opção natural interessante para pessoas com pré-diabetes ou diabetes — embora deva ser sempre consumida com aconselhamento profissional.

Contribuição para a saúde cerebral

A salva também tem vindo a ser estudada pela sua influência positiva na memória e na função cognitiva. De acordo com as investigações referidas, a planta inibe uma enzima que degrada a acetilcolina, um neurotransmissor essencial nos processos de memória e aprendizagem. Esta ação pode ajudar a travar o declínio cognitivo associado à idade e a reforçar as capacidades mentais, sendo apontada como opção complementar no tratamento de doenças como o Alzheimer.

Outros benefícios e cuidados a ter

Além destes efeitos, a salva também pode ajudar a aliviar dores musculares, melhorar a digestão e contribuir para a saúde bucal e da pele, graças à sua ação antimicrobiana. No entanto, é importante ter precaução: o consumo excessivo pode provocar irritações gástricas ou interferir com determinados medicamentos. Não deve ser consumida por grávidas, mulheres a amamentar ou pessoas com epilepsia.