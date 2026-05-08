Esqueça os ambientadores: esta é a planta com mais perfume para ter em casa

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Os ambientadores exigem-nos custos extra e muitas vezes fazem-nos sentir num ambiente artificial. Não há nada melhor do que os aromas naturais das flores, sendo possível trazer aquele cheiro de jardim na primavera para dentro de casa.

A flor que melhor cumpre esta função de ambientadora é o jasmim. Como é explicado no site do Horto do Campo Grande, trata-se de uma trepadeira com flores abundantes, em tons entre o cor-de-rosa e o branco e extremamente perfumadas.

No final do inverno e no início da primavera, produz uma abundância de botões de flores rosa-avermelhados, seguidos por fragrantes flores brancas estreladas de cinco pétalas com cerca de dois centímetros de diâmetro.

No exterior, esta planta garante uma cobertura frondosa de muros, portões, cercas, treliças, pérgolas e outras estruturas, incluindo varandas. Tem um crescimento relativamente rápido e pode atingir os seis metros de altura se cultivado no solo. Em vaso ou floreira será difícil este tipo de crescimento.

Os especialistas do Horto do Campo Grande explicam que o jasmim não tolera bem temperaturas negativas, pelo que o cultivo deve ter esse tipo de variáveis em conta, e necessita de bastante sol direto para florescer e desenvolver-se de forma saudável.

O jasmim deve estar à sombra ou ao sol?

Deve ser cultivado sob sol pleno ou meia-sombra (ex: sol direto apenas da parte da manhã). Em climas muito quentes, beneficia de alguma proteção nas horas de maior intensidade solar, durante os meses mais quentes do ano.

O jasmim gosta de frio ou calor?

Gosta de temperaturas amenas. Não suporta temperaturas inferiores a 5ºC.

Precisa de ser regado muitas vezes?

A rega deverá ser moderada. Necessita de mais rega durante a época de floração, mas é sensível aos encharcamentos. Se estiver em vaso/floreira, deve ter-se atenção à água parada no prato do fundo, pois aumenta o risco de apodrecimento da raiz.

Deve usar-se adubo?

Deve aplicar-se adubo de libertação lenta, para plantas no exterior, durante a primavera-verão, para estimular o crescimento/floração.

O jasmim precisa de ser podado?

Necessita podas de limpeza e tutoramento anuais, que deixarão a planta viçosa e florífera, explica o Horto do Campo Grande.

É uma planta segura para os animais?

Segundo o Horto do Campo Grande, é considerada uma planta segura para animais domésticos de acordo com a American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). Contudo, a ingestão em grandes quantidades pode causar problemas digestivos, pelo que se recomenda a monitorização de animais mais curiosos.