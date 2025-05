Uma das plantas da moda que toda a gente agora tem pode deixar o seu cão muito doente

Ter plantas em casa e cães é sempre um grande desafio. Quem nunca se deparou com uma planta destruída acabada de ser plantada? Os nossos amigos de quatro patas às vezes conseguem tirar-nos do sério, mas apesar disso, temos mesmo de ter um especial cuidado com as plantas que temos em casa - algumas podem ser perigosas para a saúde deles.

A Monstera é das plantas mais 'populares' e que muita gente adere por ser super elegante para ter no canto da sala ou do quarto. No entanto, estas plantas são tóxicas para os animais. Segundo o site Dogster, a Monstera contém cristais de oxalato de cálcio que irritam o sistema digestivo dos cães, podendo causar náuseas, vómitos, diarreia e desconforto abdominal. Além disso, a planta é amarga, o que pode provocar salivação excessiva e irritação na boca, e a sua seiva pode irritar a pele.

Se o cão ingerir folhas da Monstera, deve-se contactar um veterinário rapidamente, especialmente se o animal for pequeno ou se consumir uma grande quantidade da planta. Alguns veterinários podem aconselhar observação, outros poderão pedir que o cão seja avaliado imediatamente.

Para evitar problemas, é aconselhável manter as plantas longe dos cães, usando prateleiras altas, vasos suspensos ou mesmo dedicando uma divisão só para as plantas, onde o animal não possa entrar. Nunca se deve deixar o cão sozinho com plantas sem supervisão, e caso seja necessário, limitar o seu acesso a certas áreas da casa.