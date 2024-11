Absorvem a humidade e eliminam maus odores: estas são as 7 plantas deve ter na casa de banho

A casa de banho pode parecer um local improvável para plantas, mas na realidade, é um espaço perfeito para várias espécies que adoram ambientes húmidos. Além de proporcionarem um ambiente mais bonito, algumas plantas ajudam a absorver a humidade que conduz à formação de bolores e cheiro a mofo.

No entanto, antes de colocar plantas na sua casa de banho, é fundamental considerar um aspeto crucial: a luminosidade. Nem todas as plantas se adaptam a espaços com pouca luz natural. Certifique-se de que a sua casa de banho recebe luz suficiente antes de escolher as plantas.

O garden center Horto do Campo Grande, em Lisboa, recomenda as seguintes plantas:

Feto (Nephrolepis exaltata)

O feto é uma planta elegante e fácil de cuidar, conhecida por purificar o ar e regular a humidade. Para mantê-lo saudável, evite ambientes muito frios, regue frequentemente e utilize vasos com boa drenagem.

Asplénio (Asplenium)

O asplénio apresenta folhas grandes, onduladas e brilhantes, prosperando em locais húmidos. Requer luz solar indireta e deve ser regado uma vez por semana para garantir um crescimento saudável.

Calathea

Originária de florestas tropicais, a calathea adapta-se bem a ambientes húmidos e destaca-se pelas suas folhas bicolores (verde-claro e arroxeado). Cria ambientes alegres e vitais, sendo ideal para espaços que necessitam de um toque vibrante.

Tilândsia

A tilândsia é uma planta única que absorve nutrientes pelas folhas e não necessita de vaso com terra, tornando-a ideal para espaços pequenos. A sua adaptabilidade a diferentes ambientes torna-a uma escolha popular.

Clorófito (Chlorophytum comosum)

Conhecido como planta-aranha, o clorófito é eficaz na purificação do ar, eliminando substâncias nocivas e odores fortes. É uma planta resistente e de fácil manutenção, perfeita para iniciantes.

Bambu da Sorte

O bambu da sorte, com origem na tradição chinesa, é uma planta resistente que simboliza energia positiva. Ama humidade e requer baixa manutenção, tornando-se uma excelente opção para qualquer espaço.

Areca (Dypsis lutescens)

A areca é uma palmeira de interior elegante, com folhas verdes em forma de pena. Ajuda a manter níveis de humidade e purifica o ar, sendo ideal para casas de banho maiores e outros ambientes que necessitam de frescor.