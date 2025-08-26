Facebook Instagram
Evite os sprays: estas são as 3 plantas que deixam a casa de banho sempre cheirosa

Estas são as plantas que deixam a sua casa de banho a cheirar bem por muito tempo
Ontem às 16:38
Não deite as cascas de laranja fora: esta é a solução ideal para afastar os mosquitos de uma vez

É comum recorrer a sprays com aroma para manter a casa de banho cheirosa. No entanto, além de gastar dinheiro, estes produtos químicos não são indispensáveis.

Existe uma alternativa natural e duradoura: certas plantas de interior conseguem purificar o ar e neutralizar odores, deixando a casa de banho fresca por muito tempo, desde que sejam bem cuidadas.

Num post partilhado pela página de Instagram @rootgrowings mostram as três plantas que mais são usadas para deixar a casa de banho bem cheirosa e ainda, com um toque de decoração, por serem super elegantes. Percorra a galeria acima e veja quais são.

