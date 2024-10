Estas são as 12 plantas que deve escolher para ter dentro de casa

Na hora de decorar uma casa, colocar plantas é sempre uma boa opção. Além de darem vida aos espaços, ajudam a trazer um bocadinho da natureza para dentro de portas.

As plantas acabam por ser mais do que um elemento de decoração. Há vários estudos que indicam que podem ter benefícios para a saúde, tais como ajudar a melhorar a sensação de bem-estar e apoiar a saúde cognitiva, reduzindo a fadiga mental, refere o site Piedmont.

Porque as plantas são um ser vivo, também é essencial cuidar delas com frequência, algo que se pode tornar um hobby, ajudando assim a reduzir o stress. Além disso, cuidar de plantas interiores parece ter os mesmos benefícios para a saúde mental que passar tempo ao ar livre.

Mas será que há uma desvantagem em ter plantas no interior? Durante muito tempo, acreditou-se que ter plantas no quarto era mau para a saúde. Isto porque, quando não estão a fazer fotossíntese, as plantas acabam por absorver algum oxigénio. No entanto, e apesar de isso acontecer, não tem impacto nenhum para a saúde, da mesma forma que dormir com outra pessoa no quarto também não influencia os níveis de oxigénio.

Só quem tem alergias é que deverá ter algum cuidado com as plantas que tem em casa. Também quem tem animais e crianças pequenas deve confirmar se a planta escolhida não é tóxica.

Deixamos só uma dica de ouro relativamente à rega que se aplica a praticamente todas as plantas. Deixe-as sempre em vasos com furos e quando a regar, ensope bem a terra e deixe o resto da água escorrer. Apenas volte a secar quando a primeira camada de terra estiver seca.

