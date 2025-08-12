Facebook Instagram
Vai de férias? Este truque mantém as suas plantas regadas até voltar

Nunca mais vai perder uma planta por falta de água com esta dica

IOL
Hoje às 11:05
Plantas
Plantas
Vai querer repetir: esta receita de mousse de manga é ideal para os dias de calor

Se adora plantas mas teme deixá-las sozinhas quando vai de férias, respire de alívio: existe uma solução super prática partilhada pela criadora de conteúdos @sorrialista que promete manter os vasos bem regados na sua ausência.

O método requer apenas uma garrafa de água, um pau de madeira, um cotonete e fita cola. Basta fazer um pequeno furo na tampa da garrafa e inserir o cotonete. Depois, prenda o pau de madeira à garrafa com fita cola, de forma segura. Encha a garrafa com água, coloque a tampa com o cotonete e vire-a ao contrário, espetando o pau diretamente na terra do vaso.

O resultado é um sistema de rega lenta que vai libertando água de forma gradual, garantindo que as plantas continuam frescas e saudáveis durante vários dias.

