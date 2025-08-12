Vai de férias? Este truque mantém as suas plantas regadas até voltar

Vai querer repetir: esta receita de mousse de manga é ideal para os dias de calor

Se adora plantas mas teme deixá-las sozinhas quando vai de férias, respire de alívio: existe uma solução super prática partilhada pela criadora de conteúdos @sorrialista que promete manter os vasos bem regados na sua ausência.

O método requer apenas uma garrafa de água, um pau de madeira, um cotonete e fita cola. Basta fazer um pequeno furo na tampa da garrafa e inserir o cotonete. Depois, prenda o pau de madeira à garrafa com fita cola, de forma segura. Encha a garrafa com água, coloque a tampa com o cotonete e vire-a ao contrário, espetando o pau diretamente na terra do vaso.

O resultado é um sistema de rega lenta que vai libertando água de forma gradual, garantindo que as plantas continuam frescas e saudáveis durante vários dias.