Proteger as plantas no inverno? Jardineiros britânicos recomendam dar-lhes uma chávena de chá

Se há gente que aprecia chá e jardins incríveis são os britânicos. Faz gala do seu canteiro ou do mais pequeno vaso com flores. Por isso, é também do Reino Unido que chegam sempre as melhores dicas de jardinagem.

É o caso desta, que vem explicada num artigo do jornal The Mirror. Escreve a publicação que, com as temperaturas a descer e as manhãs geladas a tornarem-se mais frequentes, é importante cuidar das plantas para evitar os danos causados pelo frio. E, por isso mesmo, os jornalistas britânicos dão destaque a um truque simples e inesperado que pode ajudar a proteger as plantas e flores durante o inverno: oferecer-lhes uma chávena de chá.

Este conselho chega através do especialista Millie Durback, da marca Prestige Flowers, que descreve este método como uma “arma secreta” contra o frio. “Chás, especialmente os que não têm cafeína como o de camomila ou rooibos, contêm taninos que fortalecem as paredes celulares das plantas, tornando-as mais resistentes ao frio. É um mecanismo de defesa natural que muitos jardineiros desconhecem”, disse ao The Mirror.

No entanto, é essencial que o chá não contenha açúcar nem leite, para evitar efeitos negativos no solo. Além disso, os sacos de chá usados não precisam de ir para o lixo. Estes são ricos em ácido tânico e azoto, o que os torna fertilizantes eficazes para o crescimento das plantas.

Além de proteger contra o frio, os taninos presentes no chá podem reforçar as defesas naturais das plantas. O uso de sacos de chá usados como fertilizante não só promove o crescimento saudável, mas também representa uma alternativa ecológica para reduzir o desperdício doméstico.