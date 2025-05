Estas são as 5 plantas para manter o jardim bonito e não precisa de muita manutenção

Quer poupar tempo no jardim e, ao mesmo tempo, torná-lo mais bonito sem que dê muito trabalho? Apostar em plantas de cobertura de solo pode ser a solução que procura.

Segundo explica o site Homes and Gardens, para além de reduzirem o crescimento de ervas daninhas, estas espécies mantêm a humidade do solo e criam um efeito visual uniforme e agradável.

No entanto estas plantas são super resistentes, ideais para quem não tem muito tempo para cuidar do jardim. Algumas prosperam mesmo em condições difíceis, como solos pobres, sombra densa ou falta de água. Percorra a galeria acima e conheça as 5 plantas que não precisam de muita manuntenção.