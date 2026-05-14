Tem plantas em casa? Estes são os cuidados que deve ter para não as deixar morrer

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Com a chegada da primavera e o aumento das horas de luz, quem tem plantas de interior pode precisar de ajustar alguns cuidados básicos para garantir que as plantas se mantêm saudáveis e em crescimento. Especialistas em jardinagem alertam que esta fase do ano marca o fim do “modo de repouso” em que muitas plantas entram durante o inverno, devido à menor luminosidade e ao ar mais seco dentro de casa.

De acordo com o site Daily Mail, com o regresso do crescimento ativo, as plantas passam a precisar de mais água, nutrientes e luz. No entanto, isso não significa regar mais de forma automática. Pelo contrário, os especialistas recomendam verificar sempre o solo antes de regar: a camada superior deve estar seca ao toque para evitar o excesso de água, um dos erros mais comuns no cuidado com plantas de interior.

Outro ponto essencial é a fertilização. Nesta altura do ano, pode ser importante reintroduzir adubo equilibrado para estimular novos rebentos e fortalecer as raízes. A limpeza das folhas também faz diferença, já que o pó acumulado pode dificultar a absorção de luz, essencial para o crescimento saudável.

A localização das plantas dentro de casa deve ser igualmente revista. Com a mudança de estação, alguns locais que eram adequados no inverno podem deixar de ser ideais, sobretudo zonas com pouca luz, perto de radiadores ou com exposição direta e intensa ao sol através do vidro.

Os especialistas alertam ainda para o excesso de rega e para a tendência de manter as plantas sempre no mesmo local, mesmo quando deixam de ter as condições ideais de luz e temperatura.