Todas as casas no TikTok têm estas plantas. E estão no Lidl a menos de 6 euros

Prevemos uma corrida à concorrente do Lidl para comprar este artigo de verão

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Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez

As plantas de interior continuam a dominar a decoração nas redes sociais e há duas espécies que aparecem constantemente nos vídeos de organização e “home decor” do TikTok: o Ficus ginseng e a Pachira. E agora estão à venda no Lidl entre 18 e 24 de maio por menos de 6 euros.

Estas plantas tornaram-se populares porque dão imediatamente um ar mais moderno e acolhedor à casa, sem exigirem grandes cuidados. São excelentes para decorar a sala, o escritório ou até numa entrada de casa mais luminosa.

O Ficus Ginseng tem raízes grossas e um tronco escultural que parece quase uma peça de decoração. Já a Pachira é conhecida pelos troncos entrançados e pelas folhas verdes em forma de estrela, muito associadas ao estilo “urban jungle” que domina o TikTok e o Instagram.

São plantas compactas e cabem facilmente em apartamentos pequenos. O vaso de 12 cm torna-as ideais para prateleiras, mesas de apoio ou secretárias.