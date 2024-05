Esta planta com folhas de veludo afasta mosquitos e deixa a casa perfumada

Já cheira a sardinhas e a churrascos de verão! Se está entre os sortudos que tem um jardim, quintal, terraço ou mesmo varanda, sabe bem o quão incómodo é ter moscas e mosquitos a posar nos alimentos e a picar-nos. Rodear-se de plantas que funcionam como repelentes é um dos conselhos mais comuns para resolver este problema.

E há uma planta com folhas aveludadas, que se encontra facilmente em Portugal, e que tem a capacidade de emanar odores que afastam mesmo os insetos indesejados. Mas, o cheiro que desagrada aos mosquitos é muito agradável aos humanos. Por isso, ainda ganha uma varanda ou casa perfumada.

Chama-se Incenso (Plectranthus coleoides) e é cultivada em várias regiões do mundo. “O género Plectranthus é diversificado, com muitas espécies e variedades diferentes, cada uma com as suas características únicas. Algumas variedades são valorizadas pela sua folhagem aromática e atrativa, fazendo das mesmas uma excelente opção para jardins de interior e paisagens, dependendo das variedades e condições de cultivo”, pode ler-se no site do garden center Cria Verde.

Esta planta, que atinge uma altura de 15 a 20 centímetros, tem folhas aveludadas e aprecia luz indireta ou meia-sombra. É ideal para climas temperados e a exposição a temperaturas abaixo dos 10 graus deve ser evitada.