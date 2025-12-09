Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro

Nunca plante estas plantas lado a lado: vão prejudicar-se umas às outras

A poinsétia, também conhecida como flor-do-Nata ou estrela-do-Natal é presença obrigatória nas casas durante a época festiva. As suas folhas vermelhas vibrantes iluminam os meses mais cinzentos, mas muitos pensam que esta planta dura apenas até janeiro. A verdade é que, com os cuidados certos, a poinsétia pode manter-se bonita e saudável durante todo o ano.

Esta planta é da América do Sul, onde cresce como arbusto e pode atingir os 6 metros de altura, esta planta é muito mais resistente do que parece. Só precisa de condições adequadas para continuar a florescer.

Onde colocar a poinsétia?

De acordo com o site Compo, a poinsétia gosta de sol ou muita luz, embora também aceite meia-sombra se a temperatura for mais fresca. Durante a fase de floração, que pode prolongar-se de setembro a maio, a temperatura ideal situa-se entre os 18°C e os 24°C.

Quando o tempo aquece, especialmente no verão, pode até ser levada para o exterior. Há apenas um detalhe importante: a poinsétia só floresce se não receber mais de 12 horas de luz por dia, por isso é essencial garantir períodos de escuridão.

Quando e como plantar?

Na primavera, é possível transplantar a poinsétia para um substrato próprio para plantas floríferas. Esta mudança ajuda a renovar os nutrientes e estimula um crescimento mais vigoroso, preparando a planta para um novo ciclo.

Para cuidar da flor-do-Natal, é essencial evitar o excesso de água, já que a poinsétia não tolera ficar encharcada. A forma mais simples de perceber quando regar é inserir o dedo no substrato: se estiver húmido, não deve adicionar mais água. O excesso de rega provoca o amarelecimento das folhas e pode até matar a planta, por isso o ideal é manter regas moderadas e apenas quando a terra estiver quase seca.

Para além disso, entre março e outubro, recomenda-se a aplicação semanal de um fertilizante suave, que fornece todos os nutrientes necessários e ajuda a poinsétia a manter-se saudável e vigorosa ao longo do ano.