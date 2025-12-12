Facebook Instagram
Jibóia com folhas pequenas? É isto que deve fazer para que cresçam grandes e bonitas

É isto que deve fazer para que a planta cresça com folhas grandes e bonitas
IOL
Ontem às 16:15
A planta jibóia continua a ser uma das plantas de interior mais populares e não é por acaso. Resistente, adaptável e fácil de cuidar, esta espécie é frequentemente escolhida por quem procura uma planta bonita, mesmo sem grande experiência em jardinagem. No entanto, para que a jibóia cresça com folhas grandes, brilhantes e vistosas, há um cuidado fundamental que não deve ser descurado: a rega.

Segundo o site El Cronista, os especialistas explicam que não existe uma frequência fixa de rega, já que tudo depende da luz, da temperatura e da estação do ano. Durante a primavera e o verão, o ideal é regar a planta a cada 5 a 7 dias. Já no inverno, a periodicidade deve ser alargada, uma vez que a terra demora mais tempo a secar.

Para além da frequência, a forma como se rega também influencia o crescimento. A recomendação é aplicar uma rega abundante, até a água começar a sair pelos orifícios do vaso, garantindo que as raízes profundas são hidratadas. Ainda assim, nunca se deve deixar água acumulada no prato, para evitar o apodrecimento das raízes. Outro cuidado importante é usar água à temperatura ambiente, evitando choques térmicos que podem travar o desenvolvimento da planta.

Para conquistar folhas maiores, a rega não é o único fator a ter em conta. A jibóia precisa igualmente de boa luz indireta, limpeza regular das folhas para remover o pó e uma fertilização leve durante os meses mais quentes. 

