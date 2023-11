É verdade que dormir com plantas no quarto faz mal à saúde?

Provavelmente faz parte das muitas pessoas que acreditam, porque ouviram dos próprios pais, que as plantas dentro do quarto são perigosas pois consomem o oxigénio e libertam dióxido de carbono durante a noite. Por isso mesmo, durante muito tempo foi raro ver plantas a integrar a decoração dos quartos e nunca se vêem quando visitamos a casa de amigos ou família.

Nos últimos anos, este cenário mudou. As plantas passaram a fazer parte do ambiente de muitos quartos que fazem sucesso em redes sociais como o Pinterest. Mas, afinal, faz ou não mal ter plantas ao lado da nossa cama?

Esta foi a pergunta colocada por uma leitora no fórum do site da revista BBC Science Focus e respondida pela jornalista Alexandra Franklin-Cheung, que cobre matérias sobre Ciência. “É um mito urbano”, responde desde logo. “É verdade que apagamos a luz, a planta não tem mais nenhuma fonte de energia e a fotossíntese é interrompida. Isto significa que já não absorve CO2”, explica.

No entanto, mesmo no escuro, a planta continua a respirar num processo que, de facto, liberta CO2. A quantidade libertada depende do tamanho da planta e da espécie. Mas, a especialista sublinha: “Qualquer planta pequena o suficiente para caber no nosso quarto produz muito menos dióxido de carbono do que um ser humano a dormir e é perfeitamente segura para partilhar o mesmo espaço.”

