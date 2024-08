Esta rega automática para plantas faz-se com coisas que se tem em casa

As plantas que trazem benefícios à sua vida e ao seu jardim

Ir de férias é sempre bom. Significa uns tempos longe da rotina e do stress do dia a dia. No entanto, para os amantes de plantas, também pode ser um motivo de ansiedade, especialmente quando não se tem quem vá regá-las enquanto se está fora.

Atualmente, é possível comprar sistemas de rega automática para garantir que quando se volta da viagem, as plantas estão vivas e de boa saúde. o problema é que estes sistemas muitas vezes são dispendiosos e acabam por se tornar pouco atrativos.

Na internet há um sem número de truques para se garantir que as plantas recebem a água que precisam mesmo quando não hã quem as regue. Uma dessas dicas é particularmente fácil e acima de tudo económica. Muito provavelmente, nem terá de comprar nada.

A dica foi partilhada pela página de TikTok Westwing. Vai precisar apenas de uma taça onde possa pôr bastante água e uns cordões relativamente grossos. Molhe os fios e depois coloque uma das pontas em contacto com a água e a outra na terra, no vaso.

A água vai naturalmente escorrer para o solo, mantendo-o húmido durante a sua ausência.

O site House Digest partilha a mesma dica e sugere que se usem atacadores de sapatos em vez de cordas. Por isso, se tiver atacadores velhos em casa, dê-lhes uma nova vida, garantindo que as suas plantas sobrevivem à sua ausência.