Vai de férias? Mostramos como manter as plantas regadas durante um mês

Para quem tem plantas, períodos de férias mais longos podem provocar alguma ansiedade. Afinal, como é que se garante que estão regadas e não secam nos dias em que se está ausente?

No mercado, há já várias opções de rega automática que colmatam este receio. No entanto, muitas delas são dispendiosas e podem não fazer sentido, especialmente se não é costume ficar muito tempo fora de casa. Outra alternativa muito usada é pedir a alguém para ir regar, mas essa poderá não ser sempre uma opção viável pelas mais variadas razões.

Há uma maneira simples de garantir que as suas plantas são regadas durante um mês sem ter de gastar dinheiro ou pedir ajuda a alguém. A dica foi partilhada na página de Instagram @soilphu e tem tanto de simples como de prático.

Para criar um sistema simples e eficiente de rega automática só é preciso uma garrafa de plástico com tampa, um cotonete e dois pauzinhos.

Começa-se por fazer um furo na tampa da garrafa de forma que seja possível colocar o cotonete, mas sem ser muito grande que permita que a água escape. Depois coloque um pauzinho de cada lado da garrafa – metade deve ficar de fora, passando a parte da tampa - e prenda com fita-cola. Vão ser os pauzinhos que vão garantir que a garrafa fica com a tampa para baixo, mas sem tocar no solo.

Para usar é só encher com água e colocar na terra. O sistema deverá garantir que a sua planta recebe água por um mês, garante o criado da página de Instagram.

Se ficou com dúvidas, veja como fazer este sistema de rega automático no vídeo abaixo.