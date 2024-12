Estas 20 plantas de interior são muito resistentes e ideais para quem sabe pouco de jardinagem

Para muitos, cuidar de plantas de interior pode ser um desafio. Entre a falta de tempo e condições de iluminação nem sempre ideais, o risco de uma planta murchar torna-se uma realidade frustrante. Mas nem todas as espécies são tão frágeis. Algumas plantas destacam-se pela sua capacidade de resistir a negligência, variações de temperatura e até pouca luz, tornando-se a escolha ideal para quem quer ter plantas em casa.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, há opções perfeitas para iniciantes ou pessoas com uma rotina ocupada. Entre as mais recomendadas estão a versátil jiboia, conhecida pela sua adaptabilidade, e a clássica hera inglesa, que alia a robustez a um toque de elegância. Ambas requerem pouca manutenção e são capazes de crescer mesmo em ambientes menos favoráveis.

Para quem deseja trazer um toque verde à casa, sem o stress de uma rotina intensa de cuidados, estas plantas provam que é possível criar um ambiente natural e acolhedor com um esforço mínimo.

Percorra a galeria que preparámos para si onde pode ver as 20 plantas que pode ter dentro de casa.