Há 20 plataformas que estão a impulsionar a era das passkeys, diz relatório da Dashlane

As autenticações por passkey já atingem 1,3 milhões por mês e têm vindo a duplicar anualmente. 40% dos utilizadores Dashlane tem pelo menos uma passkey guardada, o dobro do que se verificava há um ano, diz o novo relatório da empresa

Há 3h e 23min
A Dashlane acaba de lançar a segunda edição do seu relatório anual sobre as plataformas que estão a impulsionar, a nível global, a transição para a autenticação passwordless – numa altura em que o número médio de passwords geridas por cada utilizador Dashlane já chega a 301, entre contas pessoais e profissionais. Este ranking baseia-se na análise de milhões de autenticações por passkey, agregadas e anonimizadas, através das plataformas web e móveis da Dashlane.

Os dados do “Passkey Power 20” comprovam a dimensão da “revolução passwordless”. A primeira edição do relatório, lançada em 2024, já destacava os primeiros sinais de crescimento, mas agora a evolução é evidente e acelerada. Segundo dados da tecnológica, as autenticações por passkey têm duplicado de um ano para o outro, atingindo agora 1,3 milhões por mês, e a adoção pelos utilizadores teve um crescimento expressivo: 40% dos utilizadores Dashlane armazenam pelo menos uma passkey, o dobro do valor registado há um ano.

Como sublinha John Bennett, CEO da Dashlane, esta transição representa “uma mudança geracional única e o avanço mais significativo na segurança do utilizador nas últimas décadas. Mais do que simplificar e proteger a vida digital de cada indivíduo, o impacto das passkeys vai beneficiar empresas, governos e toda a sociedade, à medida que a resistência ao phishing passa a estar incorporada, e não apenas adicionada como camada extra”.“Passkey Power 20”

Fonte: “Passkey Power 20”, da Dashlane

Amazon é líder destacada no total de autenticações por passkey

A análise do volume total de autenticações ao longo do último ano evidencia o domínio do e-commerce, com a Amazon a liderar de forma destacada, concentrando quase 40% de todas as autenticações por passkey. Plataformas como eBay, Lowe’s, Home Depot e Target reforçam esta tendência.

O relatório destaca também novas entradas, como HubSpot e Okta, que rapidamente conquistaram posições no ranking após a implementação recente desta tecnologia nas suas plataformas. Alyssa Robinson, CISO da HubSpot, reconhece o impacto: “Observámos uma melhoria de 25% nas taxas de sucesso de login comparativamente com as passwords, além de quatro vezes menos tempo no processo de autenticação face às passwords e à autenticação de dois fatores.”

As plataformas de criptomoedas, como Coinbase, Binance e Kraken, surgem também entre os domínios mais relevantes, tal como aplicações empresariais, caso da Cisco Duo.

A Google concentra metade de toda a atividade de autenticação por passkey analisada pela Dashlane ao longo do último ano, ficando fora do ranking devido à sua escala excecional e ao facto de atuar sobretudo como fornecedor de autenticação Single Sign-On (SSO), o que compromete a comparação direta com outras plataformas. Ainda assim, o crescimento é significativo: as autenticações por passkey cresceram 352% em apenas um ano.

Para Christiaan Brand, Principal Product Manager: Identity & Security na Google, “a web está a passar por uma mudança monumental que vai tornar a vida digital de milhares de milhões de utilizadores mais fácil e mais segura graças às passkeys. As mudanças tecnológicas não acontecem de um dia para o outro, especialmente na segurança, mas à medida que esta adoção atinge massa crítica, o impacto será sentido globalmente”.

Para além do volume total, a Dashlane analisou a evolução trimestral das autenticações, identificando os setores e domínios onde a utilização de passkeys “disparou”. O destaque absoluto pertence à plataforma Roblox, que apresenta um crescimento de 856%, uma verdadeira “explosão” comparativamente com o período anterior. O segmento do gaming confirma-se como um novo motor da mudança, com a Sony a alcançar 21% de aumento. No universo das criptomoedas, a Gemini registou um crescimento de 269%, depois da decisão, em maio, de tornar obrigatória a utilização de passkeys como fator de autenticação para todos os utilizadores.

No setor fintech, empresas como Mercury (80%) e PayPal (56%) reafirmam as passkeys como escolha preferencial para transações financeiras seguras. Agências governamentais europeias e australianas também começam a integrar este movimento: a Bundesagentur für Arbeit alemã registou um crescimento de 181% das autenticações por passkey, o National Health Service britânico registou uma subida de 56% e o VicRoads australiano um acréscimo de 25%.

O segmento B2B destaca ainda plataformas como Ramp (172%), Sophos (57%), HubSpot (34%) e Ubiquiti (37%) como exemplos da aposta empresarial em métodos passwordless. Em maio, a Microsoft tornou a passkey no método de autenticação predefinido para todas as novas contas, decisão que se traduziu num aumento de 120% nas utilizações desta forma de login.

 Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

