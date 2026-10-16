A dupla é improvável, mas acaba de bater recorde em Portugal: rapper Plutonio faz feito histórico com a música "Isaltino"

A Sony Music anunciou o feito alcançado pelo rapper, cujo novo single chegou ao primeiro lugar do Spotify Portugal. O tema conta com a participação de Isaltino Morais no videoclipe, filmado entre Oeiras e o Japão, e tem dado que falar pela colaboração inesperada entre o músico e o autarca.

Plutonio está a viver um dos momentos mais marcantes da sua carreira. O rapper português alcançou um recorde histórico com «Isaltino», o novo single que se tornou a música mais ouvida de sempre em Portugal, na semana de lançamento, no Spotify. A informação foi divulgada pela Sony Music, editora do artista, que destaca também a rapidez com que o tema chegou à certificação de Ouro.

Lançada a 2 de outubro, a música chegou ao primeiro lugar da plataforma de streaming logo após a estreia e manteve-se no topo nos dias seguintes. O resultado reforça o impacto do tema, que já despertava curiosidade antes de chegar oficialmente às plataformas digitais.

Mas os números não são a única razão pela qual «Isaltino» tem dado que falar. O novo single inclui uma participação particularmente inesperada no videoclipe: a de Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que surge ao lado do rapper numa produção que atravessa fronteiras e junta imagens de Portugal e do Japão.

Foto: @pluma.pt

«Isaltino» bate recordes no Spotify Portugal

Segundo a informação divulgada pela Sony Music, «Isaltino» estabeleceu um novo recorde de reproduções no dia de lançamento no Spotify Portugal, superando a marca anteriormente alcançada pelo próprio Plutonio com «Interestelar», tema do álbum «Carta de Alforria».

O single tornou-se também a música mais ouvida de sempre em Portugal, na semana de estreia, naquela plataforma, e alcançou a certificação de Ouro mais rapidamente do que qualquer outro single no país, de acordo com a editora.

O desempenho confirma a força do rapper junto do público português e a capacidade de gerar expectativa em torno de um novo lançamento. «Isaltino» é o primeiro avanço do próximo projeto discográfico do artista, previsto para este ano.

A música conta com produção de Charlie Beats, enquanto André Tavares assina a mistura e a masterização.

Isaltino Morais surpreende ao entrar no videoclipe de Plutonio

Um dos elementos que mais contribuiu para a curiosidade em torno do lançamento foi a participação do próprio Isaltino Morais. O presidente da Câmara Municipal de Oeiras não se limita a dar nome à música: é uma das figuras centrais do videoclipe, realizado por Francisco Ramalho.

Nas imagens, Plutonio assume o papel de motorista e guarda-costas do autarca, numa narrativa que mistura humor, referências à vida de luxo e momentos que exploram a personalidade pública de Isaltino Morais.

O vídeo conta também com a participação de Pedro Teixeira da Mota, humorista e amigo do rapper. Entre conversas descontraídas e cenas que brincam com o estatuto do presidente da Câmara, o videoclipe constrói uma espécie de universo paralelo em que o político se torna protagonista de uma produção musical.

A presença de Isaltino Morais é particularmente invulgar pela ligação do autarca à política local e pela natureza do projeto: um videoclipe de rap, dirigido a um público que acompanha de perto a música urbana portuguesa.

De Oeiras a Tóquio: a viagem que surpreendeu os fãs

O videoclipe de «Isaltino» foi filmado entre Oeiras e Tóquio, no Japão, uma escolha visual que acrescenta uma dimensão internacional ao projeto.

A viagem japonesa surge integrada na narrativa do vídeo. Numa das cenas, Pedro Teixeira da Mota sugere um jantar de sushi e Isaltino Morais responde que, para comer sushi, o destino terá de ser o Japão. A sequência conduz às imagens dos protagonistas no país asiático.

O contraste entre os cenários portugueses e japoneses, aliado à presença de uma figura política num contexto musical pouco habitual, contribui para a identidade visual do lançamento.

O resultado é um videoclipe que aposta no humor e na surpresa, sem deixar de explorar a associação entre o nome do autarca e a ambição expressa por Plutonio na letra.

«Futuro Isaltino de Alcabideche»: a referência que deu origem à música

A ligação entre o rapper e o autarca começa no próprio título e prolonga-se pela letra. Plutonio apresenta-se como o «futuro Isaltino de Alcabideche», numa referência direta à influência que Isaltino Morais construiu em Oeiras.

A comparação ganha um significado adicional tendo em conta o percurso pessoal do músico. Plutonio, nome artístico de João Colaço, cresceu no Bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche, no concelho de Cascais. A referência à localidade liga a música às origens do rapper e à ambição de construir um percurso de sucesso.

A letra inclui ainda referências à cultura popular, ao futebol e à vida noturna, elementos que ajudam a criar um retrato descontraído do universo do artista.

A participação do autarca no videoclipe transforma essa referência musical numa colaboração concreta e reforça o caráter inesperado do projeto.

Como nasceu o fenómeno de «Isaltino»?

Antes do lançamento oficial, o tema foi apresentado de forma inesperada em «Infância 2026», um conteúdo de Pedro Teixeira da Mota, que faz parte da mesma estrutura empresarial e criativa, a Bridgetown, que integra Plutonio.

A primeira aparição despertou a curiosidade do público e levou à circulação de excertos nas redes sociais, incluindo no TikTok. A antecipação ajudou a criar expectativa em torno da estreia e contribuiu para a rápida chegada da música ao topo das plataformas.

O lançamento oficial aconteceu a 2 de outubro e, no dia seguinte, o tema já aparecia em primeiro lugar no top de músicas da Apple Music em Portugal, segundo notícias publicadas na altura.

A entrada de Isaltino Morais no videoclipe acabou por acrescentar outro fator de interesse: a colaboração entre duas figuras de universos muito diferentes, unidas por uma referência que o rapper transformou numa música e numa produção audiovisual.

Plutonio prepara concerto no Estádio José Alvalade

O sucesso de «Isaltino» surge numa fase de crescimento da carreira do artista. Depois de esgotar duas datas na MEO Arena, Plutonio tem um concerto marcado para 5 de junho de 2027 no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O espetáculo representa mais um passo na dimensão dos concertos do rapper, que tem vindo a consolidar a sua posição na música portuguesa.

Para já, «Isaltino» é o primeiro avanço do próximo álbum e já garantiu um lugar de destaque nos registos de estreia do Spotify Portugal. Entre os números, a viagem ao Japão e a participação de Isaltino Morais, o single conseguiu transformar uma referência local numa das histórias musicais mais comentadas do momento.