Amazon divulga quanto ganharam as pequenas e médias empresas portuguesas em exportações no seu site

As pequenas e médias empresas (PME) portuguesas que vendem na Amazon ultrapassaram, pela primeira vez, os 170 milhões de euros em exportações em 2025, informou a empresa em comunicado. No mesmo ano, venderam cinco milhões de produtos, um aumento superior a 50% face a 2024, o equivalente a cerca de 10 produtos por minuto.

Segundo os dados divulgados pela Amazon a 20 de outubro, mais de mil PME portuguesas vendem através da plataforma. Mais de 95% destas empresas exportaram para clientes internacionais, chegando a mais de 150 países e territórios.

Quais são os principais destinos das exportações portuguesas?

A Europa é o principal mercado para as PME nacionais que vendem na Amazon. Mais de 75% destas empresas exportam para outros Estados-Membros da União Europeia, onde as vendas de exportação ultrapassaram os 140 milhões de euros.

Espanha, França, Alemanha e Itália são os principais mercados de destino, seguindo-se os Estados Unidos.

Os números mostram a importância dos mercados internacionais para as empresas portuguesas que utilizam o comércio eletrónico para vender os seus produtos além-fronteiras.

Comércio online também impulsiona empresas em zonas rurais

Mais de 30% das PME portuguesas que vendem na Amazon estão localizadas em áreas rurais ou menos densamente povoadas. Em 2025, estas empresas registaram mais de 60 milhões de euros em vendas de exportação.

A Amazon considera que estes resultados demonstram o papel do comércio digital na redução das barreiras geográficas e no acesso a clientes internacionais.

“As PMEs portuguesas que vendem na Amazon têm vindo a aumentar rapidamente a sua base de clientes internacionais, levando os seus produtos aos quatro cantos do mundo e provando que a tecnologia pode abrir portas a qualquer empresa”, afirma Inês Ruvina, Country Lead da Amazon em Portugal.

A responsável acrescenta que a empresa continua a investir em ferramentas, logística e formação para apoiar o crescimento dos negócios nacionais.