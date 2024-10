Mau hálito ou tártaro nos dentes do seu cão ou gato? Junte este pó à ração

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Este pó promete acabar com o mau hálito do seu cão ou gato

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem tem animais de estimação sabe bem que eles merecem sempre o melhor. Queremos garantir o conforto e a saúde deles, desde a alimentação até ao cuidado com a higiene. No entanto, algo que muitos donos enfrentam – e que por vezes é deixado de lado – é o problema do mau hálito e do tártaro nos dentes dos seus cães e gatos. Afinal, quem não gosta de receber uma lambidela sem ter de se preocupar com aquele odor desagradável?

Um pó natural para adicionar à ração

Há várias maneiras de cuidar da higiene oral dos nossos animais, mas algumas exigem escovagens frequentes, o que nem sempre é fácil. O ProDen PlaqueOff Powder é um pó 100% natural que pode ser adicionado à ração todos os dias. É simples de usar – basta polvilhar uma colher na comida habitual do seu animal. Este complemento vai atuar gradualmente, ajudando a suavizar a textura do tártaro e facilitando a sua remoção com a mastigação. Além disso, o produto age de dentro para fora, ajudando a dissolver o tártaro existente e a prevenir novas formações de placa bacteriana.

Resultados visíveis com o tempo

Os benefícios deste pó para a ração não surgem da noite para o dia, mas com o uso regular, muitos donos começam a notar a diferença no hálito e na limpeza dos dentes dos seus animais. Com uma fórmula desenvolvida para o consumo diário, este pó pode ser usado em cães e em gatos e é praticamente inodoro para os humanos, mas eficiente para combater as bactérias que causam o mau hálito e a acumulação de tártaro.

O que dizem os donos satisfeitos

Com uma avaliação de 4 estrelas na Amazon, os donos de cães e gatos têm-se mostrado satisfeitos com o produto: "Desde que comecei a usar, o hálito do meu cão melhorou bastante e ele aceita bem o pó na ração," escreveu um utilizador. Outro comentou sobre a eficiência do produto: "Os dentes da minha gata estão visivelmente mais limpos, e o mau cheiro desapareceu em poucas semanas." A economia e o rendimento do produto também são frequentemente mencionados: "Uso há mais de um mês e o pó rende bastante. Parece durar imenso, o que é ótimo."

