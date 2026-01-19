Facebook Instagram
Basta adicionar à ração: este pó acaba com o máu hálito do seu cão ou gato

Este produto natural que se polvilha na ração é o mais vendido da Amazon para combater mau hálito e tártaro

IOL
Hoje às 14:44

Este artigo pode conter links afiliados*

ProDen PlaqueOff Powder - pó para cães e gatos
ProDen PlaqueOff Powder - pó para cães e gatos
Fotografia: Amazon
São reutilizáveis e vão à máquina de lavar ou secar: eis as bolas que absorvem os pelos de animais e deixam a roupa impecável

O ProDen PlaqueOff Powder é atualmente o pó mais vendido na Amazon na categoria de cuidados dentários para cães, com mais de 900 unidades compradas só no último mês. Custa cerca de 20 euros, soma mais de 41 mil avaliações e mantém uma classificação média de 4,4 estrelas, números que o colocam entre os produtos de higiene oral para animais mais populares e consistentes do mercado. Este sucesso reflete um problema comum a muitos donos de cães e gatos, o mau hálito e a acumulação de tártaro, e a procura por soluções que não impliquem escovagens difíceis ou stressantes para os animais.

Este pó 100% natural foi desenvolvido para ser adicionado diariamente à ração, bastando polvilhar a dose recomendada na comida habitual do animal. O pó atua de forma gradual, ajudando a suavizar o tártaro existente e a reduzir a formação de nova placa bacteriana, enquanto combate as bactérias responsáveis pelo mau hálito. A sua ação acontece de dentro para fora, acompanhando a mastigação diária, o que o torna uma opção prática tanto para cães como para gatos. É praticamente inodoro para os humanos e fácil de integrar na rotina, mesmo em animais mais exigentes com a alimentação.

As opiniões de quem já utiliza o produto reforçam a sua eficácia a médio prazo. Muitos donos referem melhorias claras no hálito ao fim de algumas semanas e dentes visivelmente mais limpos com o uso continuado. Comentários como “o hálito do meu cão melhorou bastante” ou “os dentes da minha gata estão muito mais limpos” surgem com frequência, assim como elogios ao rendimento do produto, que dura vários meses mesmo com uso diário. A combinação entre resultados consistentes, facilidade de utilização e boa relação qualidade-preço ajuda a explicar porque este pó continua a liderar as vendas e a conquistar milhares de avaliações positivas.

Adquira o pó para a ração aqui

ração pó

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

