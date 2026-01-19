Basta adicionar à ração: este pó acaba com o máu hálito do seu cão ou gato

Este artigo pode conter links afiliados*

O ProDen PlaqueOff Powder é atualmente o pó mais vendido na Amazon na categoria de cuidados dentários para cães, com mais de 900 unidades compradas só no último mês. Custa cerca de 20 euros, soma mais de 41 mil avaliações e mantém uma classificação média de 4,4 estrelas, números que o colocam entre os produtos de higiene oral para animais mais populares e consistentes do mercado. Este sucesso reflete um problema comum a muitos donos de cães e gatos, o mau hálito e a acumulação de tártaro, e a procura por soluções que não impliquem escovagens difíceis ou stressantes para os animais.

Este pó 100% natural foi desenvolvido para ser adicionado diariamente à ração, bastando polvilhar a dose recomendada na comida habitual do animal. O pó atua de forma gradual, ajudando a suavizar o tártaro existente e a reduzir a formação de nova placa bacteriana, enquanto combate as bactérias responsáveis pelo mau hálito. A sua ação acontece de dentro para fora, acompanhando a mastigação diária, o que o torna uma opção prática tanto para cães como para gatos. É praticamente inodoro para os humanos e fácil de integrar na rotina, mesmo em animais mais exigentes com a alimentação.

As opiniões de quem já utiliza o produto reforçam a sua eficácia a médio prazo. Muitos donos referem melhorias claras no hálito ao fim de algumas semanas e dentes visivelmente mais limpos com o uso continuado. Comentários como “o hálito do meu cão melhorou bastante” ou “os dentes da minha gata estão muito mais limpos” surgem com frequência, assim como elogios ao rendimento do produto, que dura vários meses mesmo com uso diário. A combinação entre resultados consistentes, facilidade de utilização e boa relação qualidade-preço ajuda a explicar porque este pó continua a liderar as vendas e a conquistar milhares de avaliações positivas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial.