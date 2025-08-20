Este produto natural faz com que o pó deixe de se agarrar aos móveis

Móveis com pó são uma verdadeira dor de cabeça. Limpamos hoje e, no dia seguinte, já voltam a estar sujos. Foi por isso que, quando nos deparámos com uma dica do site Radio Caracol, decidimos partilhar esta solução que promete manter os móveis de madeira impecáveis por mais tempo — e o melhor é que só precisa de um ingrediente que certamente já tem em casa.

Um truque caseiro que faz milagres

A receita é fácil e pode ser feita em minutos. Basta misturar uma chávena de água, um quarto de chávena de vinagre branco e duas colheres de chá de azeite. Coloque a solução num borrifador e aplique diretamente nos móveis, sempre de cima para baixo, para evitar que o pó volte a assentar nas áreas já limpas. Este truque remove a sujidade e cria uma barreira que dificulta a acumulação de pó.

Arejar a casa com estratégia

Manter o ar limpo é outro passo essencial. Abrir as janelas durante cerca de dez minutos, de preferência pela manhã, ajuda a renovar o ambiente sem alterar demasiado a temperatura interior. O ideal é fazê-lo divisão a divisão e fechar logo de seguida, evitando que o pó volte a entrar. Um gesto que pode reduzir a frequência das limpezas e tornar a casa mais saudável.

Hábitos que fazem a diferença

Pequenas mudanças de rotina ajudam a manter o lar livre de pó por mais tempo. O aspirador é sempre preferível à vassoura, que apenas levanta partículas em vez de as eliminar. Menos objetos decorativos significam também menos superfícies onde o pó se acumula. Já as alcatifas e tapetes devem ser aspirados regularmente e, se possível, evitados nos quartos das crianças, onde o ambiente deve ser o mais limpo possível.