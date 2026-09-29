Cansaço e falta de ar? Novo exame pode ajudar a detetar doença cardíaca

Fonte: Agência Lusa

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Uma investigação liderada por um médico investigador da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) concluiu que a realização, nos cuidados primários, de uma ecografia cardíaca permite identificar “doença estrutural que parece invisível”, antecipando tratamentos, foi hoje divulgado.

Que sintomas podem esconder uma insuficiência cardíaca?

Em causa estão doentes que apresentam sintomas como cansaço ou falta de ar que são frequentemente atribuídos à idade, mas podem ser os primeiros sinais de insuficiência cardíaca, que a olho nu pode não ser detetada, razão pela qual o investigador Jonathan dos Santos quer juntar aos exames convencionais realizados nos cuidados de saúde primários uma ecografia conhecida como POCUS cardíaco.

Como funciona a ecografia cardíaca nos cuidados de saúde primários?

“Estamos a falar de uma consulta de medicina geral e familiar com um exame objetivo que inclui ecografia, um exame objetivo melhorado. É a ecografia que no futuro se pensa que vai substituir o estetoscópio. Nós vemos um doente, na auscultação cardíaca ouvimos sons, mas não olhamos lá para dentro e a ecografia permite ver o que está lá está dentro”, explicou o médico.

O que revelou o estudo sobre a utilização da ecografia cardíaca?

Em entrevista à agência Lusa, quando se assinala o Dia Mundial do Coração, o autor de um estudo que juntou dados de 196 doentes, com idade média de 66 anos, seguidos nos cuidados de saúde primários de Fervença, concelho de Celorico de Basto, avançou que os resultados indicam que a realização da POCUS cardíaco pelo médico de família permitiu identificar “doença estrutural que estava invisível”.

A ecografia cardíaca deteta mais problemas do que o eletrocardiograma?

“Detetámos quase seis vezes mais hipertrofia ventricular esquerda do que o tradicional eletrocardiograma e pedimos menos ecocardiogramas desnecessários”, disse Jonathan dos Santos.

O que é o POCUS cardíaco e qual foi a investigação realizada?

O estudo, publicado no ano passado na Revista Family Practice, foi realizado no âmbito do doutoramento de Jonathan dos Santos, intitulado “Cardiac point-of-care ultrasound in primary care: improving early detection and management of cardiovascular disease”, em português livre: Ecografia cardíaca à beira do leito na atenção primária: melhorando a deteção precoce e a gestão de doenças cardiovasculares.

Onde está a ser testada novamente a ecografia cardíaca nos cuidados primários?

Entretanto, para responder a novas perguntas e intensificar o alerta sobre a importância de introduzir novos métodos nas consultas de medicina geral e familiar em Portugal, Jonathan dos Santos está a liderar uma nova investigação que deverá abranger 400 doentes de quatro Unidades de Saúde Familiares (USF): USF Garcia de Orta da ULS Santo António (Porto), USF Rodrigues Miguéis e USF do Parque, da ULS Santa Maria (Lisboa), bem como USF Conde da Lousã da ULS Amadora/Sintra.

Como estão os médicos de família a utilizar estes equipamentos?

“Demos formação aos médicos [de família] e eles têm estes equipamentos disponíveis. Estão a testar a aplicação deste exame juntamente com a análise sanguínea no sentido de melhorar o diagnóstico, reduzir as agudizações da doença e acelerar o tratamento”, descreveu, recordando que “a população está a envelhecer, a esperança média de vida tem aumentado, e ao se envelhecer mais, há mais oportunidade para ter doença cardíaca”.

Porque é importante detetar mais cedo a insuficiência cardíaca?

“E a insuficiência cardíaca é provavelmente das patologias que mais impacto tem na morbilidade, ou seja, nas hospitalizações, na mortalidade, na qualidade de vida. Logo, tem um impacto considerável no PIB [Produto Interno Bruto] português”, referiu o médico.

Qual é a principal causa de morte no mundo?

A doença cardiovascular continua a ser a principal causa de morte a nível mundial.

Quantas pessoas têm insuficiência cardíaca em Portugal?

Em Portugal, estima-se que a insuficiência cardíaca afete cerca de 16% dos adultos com idade igual ou superior a 50 anos e 30,7% das pessoas a partir dos 70 anos.

Porque é que muitos casos de insuficiência cardíaca só são diagnosticados numa fase aguda?

Alertando que muitos destes doentes são diagnosticados porque vão à urgência já numa fase aguda da doença, Jonathan dos Santos insiste que “isso significa que se perdeu a oportunidade de se diagnosticar esta doença nos cuidados primários”.

O diagnóstico nos cuidados primários pode reduzir internamentos e idas às urgências?

“E se nós conseguirmos ter mais oportunidade de diagnosticar nos cuidados primários, estas pessoas vão ter melhor qualidade de vida, vão menos ao serviço de urgência, vão ser menos internadas e isto vai reduzir custos e esforço hospitalar”, reforçou.

A ecografia cardíaca substitui outros exames?

Jonathan dos Santos ressalva que este “não é um estudo completo do coração e não substitui a decisão de pedir mais exames”, mas ajuda a perceber se é preciso pedir mais ou não.

Como pode a ecografia cardíaca acelerar o tratamento?

“Aprimora a nossa decisão do momento. Ao acelerar a decisão, é expectável que se acelere também o tratamento”, resumiu.

O POCUS cardíaco já é utilizado em Portugal?

Admitindo que em Portugal o acesso a este exame “é muito reduzido”, Jonathan dos Santos contou à Lusa que na Noruega, em Espanha ou na Alemanha, esta já é uma prática comum.

Como está a utilização da ecografia cardíaca noutros países?

“Na Noruega, quando o POCUS passou a ser reembolsado, o número de exames aumentou cerca de seis vezes entre 2009 e 2016. Algumas USF em Portugal já adquiriram estes equipamentos através dos incentivos institucionais. Ainda assim, é pouco e é necessária formação. Em Portugal ainda estamos muito atrás”, lamentou.