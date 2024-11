Marktest lança ranking nacional de podcasts

A Marktest está a preparar um novo serviço de medição de áudio digital. Designado Pod_Scope vai disponibilizar, todos os meses, um ranking português auditado de podcasts.

José Manuel Oliveira, CEO da Marktest, explicou que “com Pod_Scope Rank teremos uma medição independente e auditada para o universo dos podcasts, o que trará mais informação e conhecimento sobre estas plataformas para todos os players da indústria dos media”.

O serviço será aberto à subscrição para todos os operadores de podcast que utilizem plataformas de distribuição com os requisitos técnicos necessários e que adiram aos critérios IAB de contabilização de podcasts, explica a empresa.

Cumpridos esses critérios, os podcasts integrarão mensalmente a publicação online do ranking dos podcasts auditados. Refira-se que, além dos dados de caracterização do podcast (género temático, publisher e número de novos episódios lançados desde o ranking anterior), o Pod_Scope Rank apresentará os resultados obtidos durante esse período para as métricas principais que servirão de base ao ranking: downloads acumulados do mês; downloads médios por semana; e listeners (equipamentos/apps) médios por semana.

Contribuir para conhecer em detalhe a dimensão e o valor deste mercado de áudio digital em Portugal, é o objetivo desta listagem, um serviço que a Marktest assume como uma “fonte indispensável de informação para todo o mercado: publishers, criadores de conteúdos e todo o público consumidor de podcasts”.

Segundo a empresa, o número de podcasts tem crescido no mercado português, atingindo já um universo de cerca de 23% da população. Uma percentagem que equipara Portugal a países como a Alemanha, França ou Itália.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders