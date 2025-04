"É uma falta de respeito": a partida deste homem à sua noiva no casamento está a indignar as redes sociais

Um momento que deveria ser de celebração e felicidade, tornou-se num foco de indignação e debate nas redes sociais, depois de ter sido publicado um vídeo que mostra um homem a fazer uma partida à sua noiva durante o corte do bolo. Sem estar à espera, a jovem viu a sua cabeça ser mergulhada pelo companheiro no próprio bolo de casamento. O gesto, considerado por muitos como humilhante, dividiu opiniões nas redes sociais, com vários utilizadores a apelarem à anulação imediata do matrimónio.

As imagens, que rapidamente se tornaram virais, mostram o casal recém-casado a cortar o seu bolo de casamento, num ambiente de aparente felicidade. No entanto, o ambiente muda quando, de forma inesperada, o noivo faz uma brincadeira.

A noiva, visivelmente chocada, levanta as mãos num gesto de incredulidade enquanto o noivo ri-se e levanta os braços num gesto de celebração. Momentos depois, tenta dar-lhe um "high-five" e a noiva retribui de forma hesitante. Apesar da mulher acabar por sorrir, o vídeo gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

"Querida, isso não é uma partida, isso é um homem a desrespeitar a sua mulher.", escreveu um utilizador num comentário feito na publicação da página do Instagram Dailymail. “Foge! Não vás a andar! É uma falta de respeito total…”, disse uma celebridade.

As reações variaram entre o choque e a crítica feroz: “Essa é a tua noiva. Ela devia ter muito mais valor para ti do que isso (...) divorcia-te", apontou um utilizador.

Por outro lado, algumas pessoas minimizaram a situação, referindo que as pessoas deviam levar as brincadeiras com mais leveza: "Não há necessidade de tanto ódio. Uma relação entre marido e mulher é construída com muito mais do que aquilo que um vídeo curto pode mostrar, há amizade, amor, diversão, altos e baixos. Se não podem ser espontâneos ou brincalhões um com o outro, com quem mais poderiam ser? As pessoas acham normal amigos fazerem o mesmo tipo de brincadeiras, mas quando se trata de um parceiro para a vida, de repente já é um problema? Não faz sentido. Um momento isolado não define o carácter de uma pessoa. Ele pode ser um marido muito melhor do que muitos daqueles que estão ocupados a julgar nos comentários. Deixem as emoções respirar. Nem tudo precisa de se transformar em negatividade. Deixem o amor ser amor".