Mulher vive com dois maridos e garante que resulta: “Já não tenho depressão”

Uma mulher brasileira de 27 anos vive com dois homens e garante que o modelo de família está a resultar. Casada há oito anos com o marido, ambos receberam um outro homem na relação, como conta o site brasileiro G1. Esta família tricéfala tem ainda quatro crianças.

Larissa, conhecida como Lary Ingrid, de Fortaleza, disse a meios de comunicação locais que existem várias vantagens no poliamor: partilham mais tarefas domésticas e a saúde mental teve impacto. "Já não tenho depressão, não tenho tempo para ter depressão."

Lary vivia há oito anos com Ítalo Silva, de 25 anos, e João Victor, de 18, juntou-se à família. A mulher explica que João já a conhecia desde criança, mas depois estiveram um longo período afastados. Quando se reencontraram, o jovem tentou um envolvimento e o facto de Lary ser casada não foi impedimento, relata ainda o G1.

"Os dois gostávamos dela, então chegámos a acordo: vamos ficar os dois. Foi mesmo amor. Sempre gostei dela desde novo. [...] Já tive esse pensamento [de a mulher ficar só com o primeiro companheiro], só que ela deixou bem claro que isso não iria acontecer. E, como eu queria ficar com ela, de qualquer forma, aceitei", explicou João Victor.

Apesar de hoje ter o apoio das pessoas, o jovem relembra que no início foi complicado assumir a relação, escreve ainda o G1. "Com o tempo eles [família] viram que não era uma coisa do outro mundo e acabaram por aceitar", conta João, que é pai da filha mais nova de Larissa.

Já Ítalo – que tem um filho de seis anos com a mulher - assume que até hoje tem ciúmes, assim como João.

O primeiro companheiro, além de ter uma boa relação com o mais recente, também considera como filha a menina que a mulher teve com o jovem e fez uma tatuagem com o nome da mulher, do filho do casal e da filha de João.

Ainda assim, Lary assume que já foi traída pelos dois homens, mas não aceita que tragam outras mulheres para a relação.

