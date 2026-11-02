Três mulheres e sete filhos: poucos sabem, mas este cantor famoso vive uma relação de poliamor

É um dos nomes mais conhecidos do R&B, mas há um lado da vida pessoal de Ne-Yo que continua a surpreender muitos fãs. O cantor norte-americano, responsável por êxitos como So Sick, Miss Independent e Because of You, vive atualmente uma relação poliamorosa com três mulheres. E não faz questão de esconder esta realidade: já falou abertamente sobre o assunto em entrevistas e partilha frequentemente momentos ao lado das companheiras nas redes sociais.

As três mulheres que fazem atualmente parte da vida amorosa do artista são Cristina, conhecida também como Pretty Baby ou Bella, Arielle Hill, a quem Ne-Yo chama Twin Flame, e Moneii, conhecida como Phoenix Feather. Juntos, surgem em fotografias, viagens, eventos e celebrações, mostrando uma dinâmica que o músico tem defendido publicamente. Mas, afinal, como funciona esta relação?

«Não estou em três relacionamentos. Estou num relacionamento com três pessoas»

Em janeiro de 2026, numa entrevista ao programa «Sherri», apresentado por Sherri Shepherd, Ne-Yo explicou que não encara a situação como três romances independentes. «A principal coisa a entender é que não estou em três relacionamentos. Estou num relacionamento com três pessoas», afirmou.

O cantor contou que a decisão de assumir este modelo surgiu depois do divórcio de Crystal Renay, com quem foi casado até 2023. Depois de uma separação mediática, explicou que tomou uma decisão: deixar de esconder a verdade às mulheres com quem se envolve.

Segundo o próprio, já mantinha uma relação com uma das companheiras quando decidiu falar abertamente sobre os sentimentos que tinha por outras mulheres. Em vez de esconder a situação, colocou as cartas na mesa e propôs que todas se conhecessem. A decisão de continuar teria partido de cada uma delas.

Ne-Yo insiste que a transparência e o consentimento são fundamentais para que a relação funcione. Também explicou que existe espaço para momentos individuais com cada companheira, mas que o tempo passado em conjunto é igualmente importante.

Já chegou a apresentar quatro namoradas nas redes sociais

A relação nem sempre teve a configuração atual. Em março de 2025, Ne-Yo surpreendeu os seguidores ao apresentar publicamente quatro mulheres com quem mantinha relações, numa publicação em que chamou ao grupo a sua «pirâmide».

Na fotografia estavam Cristina, Arielle Hill, Moneii e Brionna Williams. O cantor aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem aos críticos: «Digam algo simpático ou sigam com as vossas vidas. Nós somos felizes aqui».

Brionna, conhecida como Bri, deixou entretanto de fazer parte da relação. Desde o início de 2026, as referências públicas do artista apontam para as três companheiras atuais: Cristina, Arielle e Moneii.

E não é apenas Ne-Yo que mostra esta dinâmica. As mulheres também partilham nas redes sociais fotografias e momentos da convivência entre todos, incluindo viagens e ocasiões especiais.

Ne-Yo é pai de sete filhos, de três relações anteriores

A vida familiar do cantor é também numerosa. Ne-Yo é pai de sete filhos, fruto de três relações anteriores, e já revelou que conversa abertamente com as crianças sobre a sua vida amorosa.

Com a antiga companheira Monyetta Shaw-Carter, o artista teve dois filhos: Madilyn e Mason. Do casamento com Crystal Renay nasceram outros três: Shaffer Jr., Roman e Isabella. Já Braiden e Braxton são filhos de Ne-Yo com Sade Jenea Bagnerise.

Em fevereiro de 2025, numa conversa no «Rickey Smiley Morning Show», o músico contou que os filhos fazem perguntas sobre as mulheres que fazem parte da sua vida e que procura responder-lhes com honestidade.

«Não estou a mentir a ninguém, nem mesmo aos meus filhos», explicou, dando como exemplo a forma como lhes apresenta as companheiras: «Esta é a namorada do pai, e aquela também, e aquela também».

Ne-Yo descreveu ainda a relação entre as companheiras e as crianças como uma dinâmica de família e comunidade, referindo que também participam em tarefas do quotidiano, como preparar refeições.

O cantor diz que perdeu oportunidades profissionais por causa da relação

Apesar de defender a sua escolha, Ne-Yo reconhece que a exposição pública do relacionamento teve consequências. Em maio de 2026, afirmou no podcast «Sorry We’re Cyrus» que perdeu oportunidades profissionais por causa das críticas à sua vida amorosa.

O artista disse que algumas pessoas e potenciais parceiros de negócios terão demonstrado reservas em trabalhar consigo por não concordarem com o modelo de relação que assumiu publicamente.

Ainda assim, não parece disposto a mudar a forma como vive. Numa publicação nas redes sociais, dedicada às três companheiras, celebrou os cerca de três anos de relação e escreveu que, apesar dos altos e baixos, os momentos bons tinham superado os menos felizes.

Ne-Yo tem sido claro: não pretende esconder a sua vida amorosa para corresponder às expectativas dos outros. E, entre entrevistas, declarações e fotografias partilhadas com as três mulheres, o cantor continua a mostrar uma relação que foge ao modelo tradicional, mas que, garante, é vivida com transparência e consentimento.