Um segundo de distração pode sair-lhe caro: PJ deixa alerta para evitar fraudes em pagamentos por aproximação do cartão ou contactless

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Pagar com cartão por aproximação é rápido e cómodo, mas exige atenção. A Polícia Judiciária alerta para os riscos de efetuar pagamentos sem confirmar o valor apresentado no terminal.

Basta um gesto automático para transformar uma compra banal numa possível dor de cabeça. Os pagamentos contactless vieram facilitar o dia a dia, permitindo pagar com cartão ou outros dispositivos sem necessidade de introduzir o PIN em determinadas operações. Mas a rapidez também pode jogar contra os consumidores, sobretudo quando a pressa ou a distração levam a ignorar um passo essencial: confirmar o montante antes de pagar.

O alerta é deixado pela Polícia Judiciária (PJ), que chama a atenção para os riscos associados à utilização da tecnologia contactless e à possibilidade de serem realizadas operações que o titular do cartão não pretendia autorizar.

Através da tecnologia NFC (Near Field Communication), basta aproximar o cartão do terminal de pagamento para concluir uma transação, dentro dos limites e condições definidos para este tipo de operação. Uma facilidade que dispensa alguns passos, mas que não deve dispensar a atenção de quem paga.

O hábito que pode custar-lhe dinheiro

Quantas vezes aproxima o cartão do terminal sem sequer olhar para o visor? É precisamente esse comportamento que a PJ aconselha a evitar.

Pagar em piloto automático, sem verificar o valor apresentado, pode abrir caminho a uma operação indevida. Um segundo de distração pode ser suficiente para autorizar um pagamento diferente daquele que pretendia fazer.

Por isso, a recomendação é simples: antes de aproximar o cartão, confirme sempre o montante indicado no terminal e certifique-se de que corresponde ao valor da compra.

Três cuidados para evitar problemas nos pagamentos contactless

Para proteger o cartão e evitar surpresas na conta bancária, a Polícia Judiciária recomenda três cuidados essenciais:

Confirme o valor no visor: antes de pagar, verifique o montante apresentado no terminal.

Certifique-se de que corresponde à compra: não avance se o valor não for aquele que espera pagar.

Só depois aproxime o cartão: faça o pagamento apenas quando tiver confirmado a quantia.

A PJ deixa ainda um conselho importante: se detetar uma operação que não autorizou, deve denunciá-la de imediato. A comodidade dos pagamentos contactless não tem de significar menos segurança. Quando se trata do seu dinheiro, um segundo para confirmar o valor pode fazer toda a diferença.