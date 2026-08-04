Pareciam arbustos, mas eram polícias: dezenas de condutores são multados em "operação stop" insólita

Uma operação policial pouco habitual está a dar que falar nos Estados Unidos. Em Dunellen, no estado de Nova Jérsia, vários agentes da polícia recorreram a um disfarce de arbustos para surpreender condutores que utilizavam o telemóvel enquanto conduziam.

A ação de fiscalização decorreu na semana passada, na North Washington Avenue, uma das zonas mais movimentadas do centro da cidade, com elevado fluxo de veículos e peões. Escondidos junto à estrada e equipados com binóculos, os agentes conseguiram identificar condutores que circulavam distraídos, com o telemóvel na mão.

O resultado da operação foi expressivo: em apenas seis horas, foram passadas 74 multas por utilização do telemóvel durante a condução.

Foi o próprio Departamento de Polícia de Dunellen que revelou a iniciativa nas redes sociais, recorrendo ao humor para dar a conhecer a operação. "Viu o nosso 'arbusto' hoje? Se estava com a cabeça enterrada no seu telefone, provavelmente não", escreveu a força policial, numa publicação que rapidamente chamou a atenção.

Segundo as autoridades, o objetivo da operação foi reforçar o cumprimento da legislação do estado de Nova Jérsia, que proíbe a utilização de telemóveis na mão enquanto se conduz.

Embora o método tenha sido invulgar, a polícia considera que a iniciativa demonstrou a eficácia de ações de fiscalização criativas para combater um dos comportamentos mais perigosos ao volante: a distração provocada pelo uso do telemóvel.