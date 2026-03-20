Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Em Ponte da Barca, uma escola vai transformar-se num observatório astronómico

O espaço “contará com instrumentos avançados para observação do céu"

Agência Lusa
Hoje às 14:58
Céu limpo
Céu limpo
Foto: freepik
Sirenes de alerta de tsunami vão tocar em Lisboa. Este é o dia que devemos apontar

O concelho de Ponte da Barca vai ter um observatório astronómico na freguesia de Germil, fruto da reconversão da antiga escola primária da localidade, anunciou hoje a Câmara.

A “intervenção prevê a reabilitação integral do edifício, incluindo melhorias na cobertura, fachadas e caixilharias, renovação total dos espaços interiores e valorização dos arranjos exteriores. O edifício será transformado num espaço de acolhimento, interpretação e apoio aos visitantes”

O espaço “contará com instrumentos avançados para observação do céu, astrofotografia e atividades de carácter científico e educativo, tornando-se numa valência única na região”.

O novo equipamento “vai reforçar a atratividade do concelho, diversificar a oferta turística, prolongar a estadia dos visitantes e permitir a realização de programas educativos, eventos temáticos e ações de divulgação científica”.

A “intervenção insere-se na estratégia de valorização do turismo de natureza e das Grandes Rotas GR50 e GR34, no Parque Nacional da Peneda-Gerês”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS
Sirenes de alerta de tsunami vão tocar em Lisboa. Este é o dia que devemos apontar
É já um fenómeno: vem aí uma das noites mais esperadas do ano em Santarém
Mais Vistos
00:06:04
Secret Story
Ao rubro: Diogo revela que tem namorada, deixa Ariana em choque e pondera abandonar o jogo
tvi
00:06:04
Secret Story
Diogo abre o jogo com Eva e admite (quase) tudo o que fez na cama com Ariana. Estas são as imagens completas
tvi
00:02:24
Secret Story
Perto da verdade. João afirma que «há limites» para o triângulo Eva, Diogo e Ariana
tvi
00:08:07
Secret Story
Botão dos Segredos: Norberto carrega e o inesperado acontece
tvi
Destaques IOL
Burla
Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas
Imprensa espanhola
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola
Psicologia
Durante anos evitei a desarrumação a todo o custo — o que não percebi foi como isso estava a influenciar a forma como penso e decido todos os dias
Horas
União Europeia prepara decisão que pode pôr fim à mudança de hora
Mais Lidas
Militares norte-americanos
Há mais militares norte-americanos a caminho do Médio Oriente. São milhares e seguem em dois navios de combate
cnn
Mariana Fonseca
Enfermeira condenada por homicídio no Algarve e que foi apanhada na Indonésia já está a cumprir pena em Tires
cnn
Tasquinha do Fumo
"Descobri uma tasquinha especialista em comida típica portuguesa, à antiga e sem modernices"
versa
Norberto
Norberto carrega no botão dos segredos e a Casa treme. Um dos maiores mistérios perto da verdade
Diogo
Diogo e Ariana quebram silêncio sobre "sinal de consentimento" a noite passada. E Eva ouve tudo
Cláudio Ramos
Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»