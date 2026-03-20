Em Ponte da Barca, uma escola vai transformar-se num observatório astronómico

Sirenes de alerta de tsunami vão tocar em Lisboa. Este é o dia que devemos apontar

O concelho de Ponte da Barca vai ter um observatório astronómico na freguesia de Germil, fruto da reconversão da antiga escola primária da localidade, anunciou hoje a Câmara.

A “intervenção prevê a reabilitação integral do edifício, incluindo melhorias na cobertura, fachadas e caixilharias, renovação total dos espaços interiores e valorização dos arranjos exteriores. O edifício será transformado num espaço de acolhimento, interpretação e apoio aos visitantes”

O espaço “contará com instrumentos avançados para observação do céu, astrofotografia e atividades de carácter científico e educativo, tornando-se numa valência única na região”.

O novo equipamento “vai reforçar a atratividade do concelho, diversificar a oferta turística, prolongar a estadia dos visitantes e permitir a realização de programas educativos, eventos temáticos e ações de divulgação científica”.

A “intervenção insere-se na estratégia de valorização do turismo de natureza e das Grandes Rotas GR50 e GR34, no Parque Nacional da Peneda-Gerês”.