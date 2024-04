‘Ponte do Diabo’: Nem todos têm coragem de atravessar esta ponte portuguesa

A majestosa Ponte da Mizarela, também conhecida como "Ponte do Diabo", ergue-se imponente sobre o rio Rabagão, perto da confluência com o rio Cávado, na freguesia de Ruivães, Vieira do Minho. É um ícone arquitetónico da região, unindo as freguesias de Ruivães e Ferral, no concelho de Montalegre.

Esta ponte destaca-se pelo seu único arco, com aproximadamente 13 metros de vão, e pela sua localização pitoresca, inserida num desfiladeiro escarpado. Porém, é a história que está associada a esta ponte que lhe confere a atmosfera de mistério.

O mito é de tal forma enraizado, que muitos não se atrevem a atravessar aquela que é conhecida como “ponte do Diabo”.

O Stars Insider conta-nos e mostra-nos todos os detalhes sobre esta misteriosa construção. Percorra a galeria acima para ficar a saber tudo.