Se está a pensar trabalhar noutro país europeu, conheça estes dois relatórios da UE

Quando os trabalhadores cruzam fronteiras para procurar emprego noutro país, muitas vezes deparam-se com o problema da portabilidade das competências e habilitações. Dois novos relatórios da União Europeia dão algumas pistas.

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Apesar das qualificações e das competências adquiridas em Portugal, muitas vezes um profissional que opta por mudar para um novo país para trabalhar depara-se com uma realidade pautada pela dificuldade de validação, no país de destino, das qualificações adquiridas no seu país de origem. Frequentemente as qualificações e a experiência adquiridas num país europeu são difíceis de verificar, comparar ou interpretar noutro. Esta falha na “portabilidade de competências” acaba por ser um obstáculo quer para quem procura novas oportunidades de trabalho, quer para as empresas que querem reforçar as suas equipas com novos talentos.

Para quem está confuso com as regras de reconhecimento de qualificações e competências complexas e com sistemas digitais desconectados, há dois novos relatórios da Comissão Europeia que destacam as barreiras que impedem que suas capacidades circulem livremente pela Europa, um sobre o reconhecimento e validação de qualificações estrangeiras na Europa e outro sobre credenciais digitais para a portabilidade.

Os relatórios são do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP) – uma agência da União Europeia focada em formação profissional, competências de carreira e educação – e trazem alguma clarificação sobre os obstáculos à portabilidade de competências.

Uma das principais barreiras citadas é a complexidade e a inconsistência. As regras de reconhecimento de habilitações profissionais variam muito de país para país e enquanto em alguns locais o processo é simples, noutros é um labirinto de diferentes instituições e procedimentos.

Esta discrepância é especialmente acentuada nas profissões não regulamentadas, onde a transparência é mais difícil de averiguar. E se um empregador não consegue verificar rapidamente o valor da qualificação estrangeira de um candidato, pode hesitar em contratá-lo, o que leva a incompatibilidades de competências, e a que pessoas qualificadas acabem subempregadas.

Outra barreira é a fragmentação digital porque apesar de muitos países já estarem a construir bancos de dados digitais e a emitir credenciais digitais, esses sistemas nem sempre funcionam perfeitamente em conjunto. O que significa que uma pessoa pode ter um certificado digital do seu país de origem, mas se os empregadores no país de destino não conseguirem verificá-lo rapidamente, este poderá não ser reconhecido. Em suma, como refere o CEDEFOP, somos bons a emitir credenciais digitais, mas temos dificuldades em verificá-las além das fronteiras. Por isso, alerta, sem ferramentas digitais confiáveis ​​e interoperáveis, comprovar as habilitações do candidato continua a ser um processo complexo.

Como podem então os candidatos a um emprego no país europeu ultrapassar estas condicionantes? Aqui a EURES (EURopean Employment Services) pode dar uma ajuda para apoiar quem precisa de navegar no atual cenário.

Isto sem esquecer as iniciativas mais abrangentes da UE, como a futura Iniciativa de Portabilidade de Competências, que visa harmonizar regras e conectar sistemas digitais.

Assim, quem procura emprego pode recorrer à rede de consultores EURES em toda a Europa para receber orientação durante todo o processo, entre outros aspetos, sobre quais são as autoridades competentes para avaliar e reconhecer qualificações obtidas no estrangeiro.

Simultaneamente, também podem orientar os candidatos a emprego sobre como podem apresentar as suas competências – sejam estas formais ou informais – para que estejam melhor preparados para procurar trabalho. Além disso, ao criarem um perfil no portal EURES , podem apresentar as suas competências de forma padronizada, permitindo que os empregadores em todo o continente acedam à localização e à compreensão das suas qualificações.

Por sua vez, os empregadores podem, através da EURES Advisers, aceder a orientações sobre recrutamento no exterior, ajudar a esclarecer dúvidas relacionadas com as qualificações obtidas noutros países e ter suporte durante todo o processo de contratação internacional.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders