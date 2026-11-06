Procura trabalho e não tem licenciatura? Há novas vagas de emprego com ordenados até 1600 euros

Para quem procura trabalho sem licenciatura, quer mudar de emprego ou pretende entrar numa área operacional, o novo portal de emprego BizPliz! reúne vagas de armazém e logística em várias regiões do país. Há oportunidades em Braga, Porto, Aveiro, Leiria e na região de Lisboa, com funções ligadas à receção de mercadoria, preparação de encomendas, controlo de stock, inventário e condução de empilhadores.

O trabalho inclui receber, conferir e arrumar mercadoria, registar entradas e saídas, preparar encomendas e controlar stocks.

VER VAGAS DE EMPREGO

Experiência ajuda, mas algumas competências são apenas preferenciais

Uma das vagas que mais se destaca é da NÓS-NORTE, em Braga. A empresa procura um Fiel de Armazém, não indica licenciatura obrigatória e anuncia valores entre 950 e 1600 euros. Na vaga a experiência em funções semelhantes é valorizada. O mesmo acontece com os conhecimentos de software de gestão e o certificado de condução de empilhadores, apresentados como preferenciais.

O anúncio enquadra a experiência no nível inicial, entre zero e um ano, e não menciona licenciatura. Isto não torna a função indiferenciada: a organização, o rigor no stock e o manuseamento seguro de mercadorias são componentes relevantes do trabalho.

Para quem já possui certificação de empilhador, a Triangulu tem uma vaga de Operador de Armazém na zona da Abrunheira, em Sintra, com remuneração entre 940 e 1100 euros. Em Ovar, a Adecco procura um Operador de Empilhador por 1100 euros. Na Castanheira do Ribatejo, a mesma empresa anuncia uma vaga para operador de retrátil por 1000 euros.

VER VAGAS DE EMPREGO

Vagas no Norte e Centro ultrapassam os 1100 euros

Na Feira e em Canelas, a Clan procura Operadores de Armazém para postos a tempo inteiro, com salário indicado de 1129 euros. Em Gaeiras, na região de Óbidos, a PAN E PAST anuncia uma função de Operador de Armazém por turnos diurnos, com valores entre 920 e 1196 euros.

Também no Norte há uma vaga da Triangulu para Operador de Armazém em Vila do Conde, com 920 euros, e outra da IMAN Portugal na Maia, entre 920 e 950 euros. Em Alfena, a Manpower procura um profissional para uma necessidade prevista de dois meses, por 930 euros.

Na Gafanha, a Triangulu tem uma oportunidade para Operador de Inventário, com 920 euros. A Adecco procura ainda um Operador de Báscula em Ovar e indica 1400 euros. Embora ambas pertençam à mesma área alargada, as responsabilidades e a remuneração são diferentes.

VER VAGAS DE EMPREGO

A região de Lisboa concentra várias funções logísticas

No Montijo, a Clan tem uma vaga para Assistente de Logística, com salário de 950 euros. A Triangulu procura Operadores de Armazém na mesma localidade e apresenta um intervalo entre 950 e 1100 euros.

Em Vila Franca de Xira, a Clan anuncia uma vaga de Operador/a de Logística por 920 euros. Na Castanheira do Ribatejo, a Triangulu procura Operadores de Armazém, com remuneração entre 920 e 1000 euros. Há ainda uma oportunidade para Auxiliar de Armazém e Apoio ao Cliente no distrito de Lisboa, publicada pela Espazo, entre 920 e 1020 euros.

Esta diversidade ajuda a perceber que “armazém” é uma designação ampla. Algumas posições estão mais próximas da movimentação física de mercadoria; outras exigem controlo informático, contacto com clientes, inventário ou utilização de equipamentos.

O que deve ser confirmado antes da candidatura

Dois anúncios com o mesmo título podem pedir condições diferentes. O certificado de empilhador, o horário noturno, a experiência com sistemas de stock ou a duração temporária da necessidade podem alterar o perfil procurado e o valor final.

Antes da candidatura, importa confirmar se o salário anunciado corresponde apenas à componente base, se existem subsídios associados ao turno e se a função exige viatura própria ou certificação.

Estas vagas e centenas de outras oportunidades disponíveis podem ser encontradas no Portal de Emprego BizPliz!

Ver Portal de Emprego

